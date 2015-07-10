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Yaşam

Türkiye'ye örnek olacak 'Sokak Hayvanları Yuvası', misafirlerini ağırlamaya başladı

Seferihisar'daki barınak, Türkiye'deki diğer benzerlerinden farklı şartlara sahip

10 Temmuz 2015 22:44

Türkiye’nin en geniş kapsamlı hayvan barınağı olan Prof. Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvası, İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde misafirlerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve diğer barınakların aksine “yaralı ve cerrahi sağaltıma muhtaç hayvanlar için hastane”, “agresif, yavru ya da hasta hayvanlar için ayrılmış özel alanlar” barındıran barınağın proje öncülüğünü, “Mutlu Yuva Seferberliği” kısa filmiyle şarkıcı Tarkan yapmıştı.

Eski akademisyen ve iletişim danışmanı Üstün Barışta’nın fikir babalığını yaptığı “Sokak Hayvanları Yuvası”nın hayata geçmesinde CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de ciddi katkılarda bulundu. Yuvanın maliyetinin büyük bir kısmı ise şarkıcı Tarkan’ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya 10 bin Euro nakit para ve vefatlarının ardından devredilmek üzere İstanbul Bakırköy ve Büyükçekmece ile İzmir Güzelyalı ve Özdere’deki evlerini, binek otomobilini ve her türlü alacak ve nakit parasını bağışlayan Gülsen ve Wilhelm Wagner oldu.

Türkiye'de bir ilk olan tesise, Türkiye’nin önde gelen hayvan hakları savunucusu Prof.Dr. İsmet Sungurbey’in adı verildi. Hayvan hakları savunuculuğu konusunda birçok kişinin önünü açan Sungurbey'in insanlığa öğüdü şu şekildeydi: “Hayatta iki imkan var. Mutlu kılmak, mutlu olmak ve her canlının yaşama hakkına saygı göstermek.”

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