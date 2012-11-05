Tüm T24 içeriği şimdi cebinizde!

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T24'ün mobil cihazlar için geliştirdiği mobil uygulaması yine sade tasarımı ve hızıyla fark yaratıyor

05 Kasım 2012 19:27

Bağımsız İnternet Gazetesi T24'e artık mobil cihazlarınızdan da ulaşabilirsiniz. Bunun için http://m.t24.com.tr/ adresini tıklamanız yeterli!

T24 dijital çözümlerle mobil okuyucularının tüm içeriklere daha kolay ve daha hızlı ulaşıbilmesi için yeniliklere devam ediyor.  

T24 okuyucuları günün her saati Türkiye ve dünya gündemine dair haberleri ve köşe yazılarını artık cep telefonlarından da takip edebilecek.  Mobil cihazınızla http://m.t24.com.tr/  adresine girerek; haberleri, köşe yazılarını, basında bugünü, mizah dergilerini, hava  durumunu ve döviz kurlarını görebileceksiniz.
 

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