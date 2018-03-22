Tüm sektörel güven endeksleri Mart'ta geriledi

İstanbul, 22 Mart (DHA) – Sektörel güven, Mart ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre;

- hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayındaki 100.7\'den, Mart ayında yüzde 1.6 azalarak 99.1 değerine,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 1.9 azalarak 102.6 değerine,

- inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 83.8\'den, Mart ayında yüzde 5.9 azalarak 78.9 değerine düştü.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

