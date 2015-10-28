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Spor

Tüm sanıkların beraat ettiği şike davasında gerekçeli karar açıklandı

Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık, 'örgüt kurma' ve 'üye olma', 'şike' ve 'teşvik primi' suçlarından ayrı ayrı beraat etmişti

28 Ekim 2015 17:06

Futbolda şike iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli karar 287 sayfadan oluşuyor.

Futbolda şike iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık, 9 Ekim Cuma günü 'örgüt kurma' ve 'üye olma', 'şike' ve 'teşvik primi' suçlarından ayrı ayrı beraat etmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu davada gerekçeli kararını açıkladı.

287 sayfadan oluşan gerekçeli karar bugün Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklendi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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