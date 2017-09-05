Tüm maçlarını ülke dışında oynayan Suriye, bugün İran’ı yenerse Dünya Kupası’na katılabilir

T24 Çeviri *

Uzun süren yıkıcı bir savaşın ortasındayken, milyonlarca Suriyelinin sonunda eğleneceği bir şeyler olabilir.

Suriye Milli Futbol Takımı, gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası'na katılma şansına sahip ki gerçekleşirse, bu, ülkenin sporun en prestijli olayında ilk kez boy göstermesi olacak.

Şam’a bakan bir dağa ithafen Suriyeliler tarafından “Kasiyun Kartalları” olarak anılan takım, tüm maçlarını başka ülkelerde oynamasına rağmen etkileyici bir ilerleme gösterdi.

Suriyeliler Perşembe günü Katar’ı Malezya’da 3-1 yenerek Asya Elemeleri’ndeki A Grubu’nda üçüncü sıraya yükseldi. Altı takımın yer aldığı grubu ilk iki sırada bitiren takım, gelecek yıl Rusya’da yapılacak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, üçüncü sırada bitiren takım playoff oynayacak.

Suriyeliler bugünkü maçta İran’ı Tahran’da yenerse, üçüncü sırada yer almayı garantileyecek. Ama Suriye, Güney Kore – Özbekistan maçının sonucuna göre grubu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası’na direkt olarak da katılabilir.

Suriye futbolunun tepe yöneticisi Muvaffak Fethallah, “Takımımız zafere ve Suriye’yi ilk kez Dünya Kupası’na götürmeye hazır” diyor: “Suriyelilerin mutlu olmasını istiyoruz.”

Turnuvaya katılmaları, savaş yorgunu ülkede çatışmalar nedeniyle harap olmuş milyonlar için hoş bir sürpriz olabilir. Savaş başladığından beri 400 bin insan öldürüldüğü ülkede savaş öncesindeki nüfusun yarısı, çatışmaların başladığı Mart 2011’den bu yana yerlerinden edildi. Bu, kara güçleri sahada yeniden kazanımlar elde ederken, gücünü ve meşruiyetini dünya sahnesinde göstermek isteyen Suriye Devlet Başkanı için de bir destek olacak.

"Hükümet onaylı oyuncular"

Savaş, ülkedeki en popüler spor dalı olan futbol endüstrisini de olumsuz etkiledi.

Suriye halkı çatışmalara girdikçe stadyumlar tahrip edildi ve birçok milli oyuncu, oynamak için diğer Arap ülkelerine ya da Asya’ya gitti.

Kadro, rejimi destekleyen oyunculardan oluşuyor, ancak bir oyuncu daha önce muhalif bir aktivistti. Santrafor Firas el Hatib,

Sürgünde olduğu dönemde Suriye muhalefeti için bağış etkinliklerine sık sık katıldığı görülen santrafor Firas el-Hatib, beş yıl sonra ilk kez Şam'a döndü ve havaalanında VIP koruma aldı.

Bir dönem muhalefete yönelik bombardıman durduruluncaya kadar “rejimin takımı” için bir daha asla oynamayacağını söyleyen El-Hatib, bu kez “Eve dönmekten daha iyi bir duygu yok” diye konuştu.

Yıllardır Suriye dışında olan ancak muhalefete desteğini hiç açıklamayan bir başka oyuncu, geçtiğimiz hafta Katar karşısında milli takıma katılan Ömer el-Soma...

Takımın kaptanı Ahmet el-Salih, Çin takımı Henan Jianye’de oynarken, Katar’a her iki yarıda da birer gol atan Ömer Hribin Suudi Arabistan takımı Al Hilalde oynuyor. Takıma kısa süre önce katılan El-Soma da Suudi ekibi Al Ahli’de forma giyiyor.

Daha önce Kuveyt takımlarından Qadsia ve Al-Arabi’de oynayan el-Hatib, Humus’ta yetiştiği kulüp Al Karmah’a dönecek.

“Rejimin takımı”

Öte yandan, muhalif aktivistler takım konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Güneydeki Dera’da yaşayan Ahmet el-Masalmih, takımın adı “Suriye” ismini taşıdığı için takımı desteklediğini söylüyor.

El-Masalmih, daha öncekilerde olduğu gibi İran maçını da izleyeceğini söylüyor.

Ancak kuzey Suriye’de Ebu Darda el-Şami adını kullanan bir Suriyeli savaşçı, milli takıma saygı duymadığını belirtiyor.

El-Şami, “Bu, rejimin takımı; milletimizin değil” diyor.

Suriye Devlet Haber Ajansı SANA, salı günü İran'a karşı oynanacak maça hazırlık amacıyla milli takımın Tahran'daki antrenmanlara cumartesi günü başladığını duyurdu.

Pazartesi günü işçiler Şam’daki üç meydana dev ekranlar kurarken, işadamları maçı izleyecekler için yiyecek ve içecek masraflarını karşılamayı önerdi. Maçı canlı yayınlayacak devlet televizyonu, karşılaşma için özel programlar hazırladı.

Futbolun politikası

Suriye’nin ilerleyişindeki politik taraf, kimsenin gözünden kaçmadı.

Suriye, en büyük uluslararası müttefiki Rusya’daki Dünya Kupası’na katılmak için, bölgedeki politik müttefiki İran’ı yenmek zorunda. Her iki ülke de Esad'ın güçlerini savaş sırasında korumak için önemli politik ve askeri destek sağladı.

Sosyal medyada bazı isimler, kupaya katılmayı zaten garantileyen İran’ın, iki ülkenin politik yakınlığı nedeniyle maçı Suriye’nin kazanmasına izin vereceği öngörüsünde bulundu.

İran Teknik Direktörü Carlos Querioz şike iddialarını reddederken, devlet gazetesine konuşan İranlı orta saha oyuncusu Aşkan Dejagah, takımın maçı kazanmaya kararlı olduğunu söyledi.

Şam’da Associated Press’e konuşan Suriye Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonu Başkanı Muvaffak Cuma, “Her vatandaşın kendi uzmanlık alanında bir asker gibi davrandığını” söyleyerek futbolcuların ülkeleri için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.

“Umutluyuz” diyen Cuma, “İran karşısında iyi bir skor alabilirlerse tüm Suriyelileri mutlu edecekler” diye konuştu.

* Voice of America'da yayımlanan haberi orijinalini dilinde okumak için tıklayın