Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ ile bağlantılı bulunduğu iddiasıyla kamudan 135 bin 356 kişinin ihraç edildiğini duyurdu.

CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Torununa bakan büyükanneye maaş

Anne istihdama devam etsin, anneanne veya babaanne çocuğa baksın. Bu projeye ay sonunda son şeklini vereceğiz. 6-7 milyon TL'lik bir finansmanı var. Her yıl için 100 bin anne, 5-6 yıllık periyotta 500 bin aileyi ilgilendiriyor. Çıkan sonuçları 6 -7 ay sonra konuşacağız. Pilot uygulamayı göreceğiz.



Kıdem tazminatı

Referandum sürecinden sonra daha sağlıklı güveniliri hhakaniyetli ve sürdürülebilir bir kıdem tazminatı fonunu ülkemize kazandıracağız.



Esnaf fonu

Esnafın Ahilik Fonu tasarısı tamamlandı, Meclis'e gönderiyoruz.



Taşerona kadro

Referandumdan sonra Kamu Çalışanı Reformu yapacağız. Bu reform da taşeron da olacak. Bir süre daha sabırlı olmaları gerekiyor.



FETÖ soruşturmaları

Tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi.