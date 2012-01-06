-Tüm imkanlar seferber edilecek ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ''11 yaşında 8 aylık hamile'' haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, benzeri olayların önünü alabilmek ve yeni örneklerin yaşanmasının önüne geçmek için tüm imkanların seferber edileceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı 2000 yılı doğumlu Z.B'nin durumundan haberdar olunduktan sonra bakanlık yetkililerinin konuyu hemen tüm yönleriyle araştırmaya başladığı belirtildi. Sosyal hizmetler uzmanlarının Z.B'nin yaşadığı ev ve çevresinde gerekli ilk incelemeleri tamamladığı bildirilen açıklamada, Z.B'nin Patnos Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmış bir ''yaş düzeltme'' davasının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, toplumsal bir yara olan benzeri olayların önünü alabilmek, yeni örneklerin yaşanmasının önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber edecek ve gerekli tedbirleri alacaktır'' ifadeleri yer aldı.