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Sağlık

Tüm genetik hastalıklar tek testle teşhis edilecek

İngiltere'de geliştirilen kolay bir test ile embriyonlarda bilinen tüm genetik hastalıkların teşhis edilebileceği bildirildi.

24 Ekim 2008 03:00

İngiltere'de geliştirilen kolay bir test ile embriyonlarda bilinen tüm genetik hastalıkların teşhis edilebileceği bildirildi.

Genetik hastalıkların teşhisinde önemli adım

Genetik bilimi sınırları zorluyor

The Times gazetesinin haberine göre, 1500 sterlin tutarındaki test, en erken önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir.

Günümüzde uygulanan yöntemlere göre çok daha hızlı ve güvenilir sonuç verdiği belirtilen test ile bilinen tüm genetik hastalıkların kontrol edilebildiği kaydedildi.

Günümüzdeki yöntemlerde 15 bin genetik hastalığın ancak yüzde ikisinin kontrol edilebildiği bildirildi.

Yeni testte kısırlık tedavisi yöntemleriyle oluşan embriyon henüz iki günlükken bir tek hücre alındığı ifade edildi.

Bilim dünyasının teste, yöntemin "ısmarlama bebekler" oluşmasına neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkabileceği kaydediliyor.

(AA)

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