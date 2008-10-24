Tüm genetik hastalıklar tek testle teşhis edilecek

The Times gazetesinin haberine göre, 1500 sterlin tutarındaki test, en erken önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir.Günümüzde uygulanan yöntemlere göre çok daha hızlı ve güvenilir sonuç verdiği belirtilen test ile bilinen tüm genetik hastalıkların kontrol edilebildiği kaydedildi.Günümüzdeki yöntemlerde 15 bin genetik hastalığın ancak yüzde ikisinin kontrol edilebildiği bildirildi.Yeni testte kısırlık tedavisi yöntemleriyle oluşan embriyon henüz iki günlükken bir tek hücre alındığı ifade edildi.Bilim dünyasının teste, yöntemin "ısmarlama bebekler" oluşmasına neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkabileceği kaydediliyor.