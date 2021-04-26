Tüm Eczacı İşverenler Sendikası: Koronavirüs nedeniyle 50 eczacı ve 17 eczane teknisyeni yaşamını yitirdi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’ndan (TEİS), pandemi döneminde Koronavirüs nedeniyle 50 eczacı ve 17 eczane teknisyeninin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de ilk can kaybının bir eczacı olduğunu hatırlatarak, “Covid polikliniklerinde çalışanlardan sonra en büyük riski eczacılar yaşıyor” diyerek, şunları kaydetti:

“Dünyayı altüst eden Covid-19’dan dolayı ülkemizde de olağanüstü tedbirler alınarak, bu süreç atlatılmaya çalışılıyor. Türkiye genelinde salgından etkilenen çok sayıda eczane bulunuyor. Bu virüs yüzünden 50 eczacı, 17 eczane teknisyeni hayatını kaybetti. Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık kuruluşu eczaneler olduğu için ülke genelinde bu virüsten etkilenen eczacı ve eczane çalışanları sayısı giderek artıyor.”

"Hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz"

Pandemi sürecinde eczacıların ekonomilerinin iyice bozulduğunu söyleyen Saydan, “Covid-19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte 50 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ekonomik anlamda da en çok biz etkilendik. Eczacıları ekonomik olarak rahatlatacak destek programının olması gerekiyor” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi ile mücadelede vazgeçilemez bir konumda olduğu açık bir şekilde görülen eczacıların yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi amacıyla yetkililer tarafından eczacılar için ekonomik tedbirler mutlaka alınmalı. Bunların başında ilaç depolarına olan eczane ödemelerinde rahatlama yapacak tedbirler olmalı. Bağ-kur, SSK prim desteği, vergi indirimi ve muafiyeti, kira desteği gibi konular da mutlaka hayata geçirilmelidir. Diğer taraftan eczacıların sürekli zarar etmesine neden olan fiyat indiriminden doğan zararlar, SGK’nın kamu iskontosunu uygulamayan ilaçlar gibi kronik bazı sorunları giderecek düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. “

Gıda takviyeleri

Sendika olarak yıllardır gıda takviyeleri gibi ürünlerin internet ve market gibi ortamlarda satılmaması gerektiğini anlatarak bunun mücadelesini verdiklerini belirten Saydan, pandemi sürecinde bu satışların tavan yaptığını söyledi. Saydan şöyle devam etti:

“Pandemi sürecinde vatandaşın gıda takviyelerine olan talebinin artmasından dolayı bu ürünlerin internet vb gibi ortamlarda satış patlaması yaptığı görülüyor. Hatta öyle ki, bazı sitelerde “sahibinden az kullanılmış ilaç” şeklinde reklamlar bulunuyor. TEİS olarak, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden satışının yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu ciro sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur. İnsan sağlığı için ivedilikle yasal düzenleme yapılarak bu ürünlerin eczane dışında satışı önlenmeli.”

"Aşı olmak topluma olan borcumuzdur"

Sırası gelip de aşı yaptırmayanlar konusuna da değinen Saydan salgın hastalıklarda en önemli silahın aşı olduğuna vurgu yaparak, “Aşılanmadaki temel amaç birey ve toplumun bağışıklığının sağlanması, salgınların önlenmesi, sakatlık ve ölümlerin azaltılmasıdır” dedi. Saydan aşı ile ilgili açıklamasına, “Aşı olmak kendimize bir kazanç olduğu gibi, topluma olan da bir borcumuzdur” ifadelerini de kullandı.