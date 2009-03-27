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Ekonomi

Tüm dünyada reel sektörde 415 bin kişi işsiz kaldı

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, yılbaşından buyana, bankacılık dışı özel sektörde 415 bin kişi işini kaybetti.

27 Mart 2009 02:00

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, yılbaşından buyana, bankacılık dışı özel sektörde 415 bin kişi işini kaybetti.

Finansal krizin reel ekonomiyi de vurduğuna en iyi örnek olarak kabul edilen bankacılık dışı özel sektördeki istihdam kayıplarında, ABD 67 bin 400 kişi ile birinci sırada yer alıyor.

Asya-Pasifik bölgesi ise 61 bin 500 kişi ile ABD'yi izliyor. Avrupa'da işini kaybedenlerin sayısı ise 56 bin 200 olarak gerçekleşti. Afrika'da reel sektörde işini kaybedenlerin sayısı ise yılbaşından bu yana 15 bin 500 kişi olarak gerçekleşti.

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