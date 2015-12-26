Tüm dünyada gişelerin altını üstüne getiren Star Wars, Türkiye'de Düğün Dernek'e takıldı

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Star Wars serisinin son filmi “Güç Uyanıyor” Avrupa ülkeleri, Rusya, Japonya ve Avustralya’nın da aralarında olduğu birçok ülkede en çok izlenen film olurken Türkiye’de Düğün Dernek’e takıldı.

200 milyon dolar bütçeli Star Wars, 1 haftada 760 milyon dolar hasılat elde ederken aralarında Avrupa ülkeleri, Rusya, Japonya ve Avustralya’nın da olduğu birçok ülkenin gişe sıralamasında ilk sıraya oturdu.

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, 200 milyon dolar bütçeli Star Wars, 1 haftada 760 milyon dolar hasılat elde etti. Gösterime girdiği neredeyse her ülkede ilk sıraya yerleşti. Türkiye'de yerli bir filme geçildi. Gösteriminin üçüncü haftasındaki "Düğün Dernek 2: Sünnet" hafta sonunda 621 bin, "Star Wars: Güç Uyanıyor" ise 334 bin kişi tarafından izlendi. "Düğün Dernek'in 3 haftalık gişesi ise 4 milyon 700 bin oldu.

"Han Solo'nun Chewbacca'sı, Fikret'in tüpü var"

"Düğün Dernek" serisinin yönetmeni ve senaristi Selçuk Aydemir, Star Wars'un Türkiye'de hayran kitlesinin azımsanmayacak boyutta olduğunu belirtip ekledi: "Han Solo’nun Chewbacca'sı varsa Fikret'in de sanayi tipi tüpü var."

"Star Wars: Güç Uyanıyor", birçok ülkenin gişe sıralamasında ilk sırada, Türkiye'de ise ikinci sırada yer aldı.

Dünyada Star Wars, Türkiye’de ise Düğün Dernek için uzun kuyruklar oluştu.