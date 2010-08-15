Tüm dünya yasaklıyor ama Türkiye'de serbest

T24 - Yeni nesil bir uyuşturucu, yasal boşluklar sebebiyle hızla yayılıyor. Bonzai, rüya ya da Bombay Mavisi olarak bilinen uyuşturucunun henüz Türk yasalarında cezası yok. İnternetten sipariş edilip tütsü ve gübre paketlerinin içinde adresinize kadar teslim ediliyor

Polisiye önlemler, yasal düzenlemeler ve getirilen ağır cezalar, yeni nesil uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Açıkları ve boşlukları kullananlar piyasaya sürekli yeni maddeler çıkarıyor. Bunların en sonuncusu ve en ünlüsü Bonzai. Sentetik bir uyuşturucu olmasına rağmen Türkiye’de yasaklanmış değil. Siparişi internetten, teslimatı adrese yapılıyor.

Bonzai satışı sırasında tütsü tozu veya gübre olarak geçiyor. Bu ticareti yapan yerli ya da yabancı internet siteleri de bitkisel ürün pazarlıyor gibi görünüyor. Kredi kartınız olduktan sonra sipariş vermek hiç zor değil.









Peki yurtdışına verilen sipariş Türkiye’ye gelirken gümrükten nasıl geçiyor? Bitkisel ürün süsüyle! Çünkü yasal boşluklar nedeniyle Bonzai henüz yasaklanmış değil ve 100 doların altındaki siparişler de kolay kolay denetime takılmıyor.

Maddenin içeriğindeki etken madde, benzerlerinden çok daha güçlü ve hızlı bağımlılık yaratıyor. Kullanıcıları, “büyük aptallaşmaya ve bazen ölüm korkusuna” neden olduğunu söylüyor.

Kokusu yok sokakta fark edilmiyor

Kokusu olmadığından, sosyal ortamda kullanıldığında farkına varılmıyor. Bu maddeyi özellikle üst gelir sınıfının talep ettiğini belirten kullanıcı S. F., beş kere Bonzai kullandığını anlatıyor: “3 gramı 150-200 lira. Kullanmaya başladıktan sonra vücudumda sivilceler çıkmaya başladı. Her kullanımdan sonra artıyorlar. Çıban büyüklüğündeler ve geçmiyor” diyor. Bu maddeyi deneyen bir diğer kişi B.K.’ysa sivilce sorunlarının yanı sıra unutkanlığın da başladığını söylüyor: “Ani unutkanlıklar olmaya başladı. Sivilcelere alışmaya başlamıştım. Ama unutkanlık çok daha kötü. Artık kullanmayı bıraktım ama galiba çok geç oldu. Etrafımdaki insanları kullanmamaları konusunda uyarıyorum. Bazı arkadaşlarımız polisleri de bu konu hakkında bilgilendirdi.”

Uyuşturucu limited şirketi

Yasalardaki boşluğu fark eden bazı uyanıklar, Bonzai satan Türkçe internet siteleri de kurmaya başladı. İrlanda veya ABD’ye kayıtlı olan siteler, gizlilik konusuna oldukça dikkatli. Bir tanesi limited şirket olarak geçiyor ama kayıtlı sahibi yok. Vergi dairesi veya ticaret odalarında kayıtlarına rastlanmıyor. Şirket, kendisini Doğal Bitkisel Aromatik Karışım ve Bitki Gübre Toptancısı diye adlandırıyor. Ama sitesine girer girmez karşınıza Bonzai reklamları çıkıyor. Yasal uyarı kısmında, “kullanım için yasal şüpheniz varsa siparişten önce avukata danışın” yazıyor. İletişim kısmında bir telefon numarası yok. Sadece mail atabileceğiniz bir yer bulunuyor. Mail atmadan önce de kişisel bilgilerinizi yazmanızı istiyorlar.

Bir diğer sitede cep telefonu numarası var ama açan kişinin bu işlerle alakası yok. Elbette ismini vermek istemiyor. M.Ö, “Ben yurtdışında yaşayan biriyim. Sadece yazın Türkiye’deyken telefonumu açıyorum. Siteyi sizden öğrendim. Bonzai isteyen pek çok kişi arıyor. Bundan çok rahatsızım. Ama numaramı kapattırmadım çünkü numarayı seviyorum. Savcılığa gidip arayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım” diyor.

Torbacı Batman'ın yönetmeni çıktı

Başka bir site, diğerlerine göre daha cesur. Açılış sayfasında “Çıktığı günden bugüne rakipsiz olan Bonzai ürünleri artık Türkiye’de” yazıyor. Hemen altında ürün fiyatları sıralanmış. Merak edilenler bölümü bile yapmışlar. Burada, Bonzai’nin Türkiye’de yasal olduğu belirtilerek, “Siz yine de aleni olmayın, dikkati elden bırakmayın” deniyor. Yine herhangi bir adres veya telefon yok. Sorumluluktan kurtulmak için bir de uyarı yazısı konmuş. Kendilerinin sadece aracı olduklarını, şikayetlerin Belçika’daki üreticiye bildirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu arada sitenin sahibi, sözüm ona Batman’in ünlü yönetmeni Christopher Nolan.

Yap ince sigara takıl Takim'de

Bonzai veya diğer adlarıyla The Dream (rüya) ve Bombay Blue (Bombay Mavisi) yerli ve yabancı internet sitelerinden kolayca sipariş edilebiliyor. Yabancı sitelerin çoğu ABD, Belçika ve Almanya merkezli. Buna mukabil Çin merkezli siteler de var. Bu sitelerin yerli versiyonları da hızla çoğalıyor. Hatta bazılarında tüketici yorumları bile yer alıyor. İşte mistressbn rumuzlu tüketicinin yazdıkları: “Kafası süper ve koku olayı harika. Kimse anlamıyor. İnce sigara yap Taksim Meydanı’nda takıl...”

3-7 gün içinde posta kutusunda

Siparişler PayPal üzerinden veriliyor. Ödemeyi kredi kartıyla yaptıktan sonra bir saat içinde bir mail alıyorsunuz. Mail’de Paypal’ın sadece standart güvenlik uygulaması olduğu, bu yolla gerçek alıcıları tespit ettikleri söyleniyor. Böylece ödemede ikinci aşamaya geçiyorsunuz. CepBank sistemiyle 90 lira ödeme isteniyor. Ödeme için verilen telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenmek mümkün değil. Abone bilgileri gizli. Para gönderildikten 48 saat içinde, “Ödemenizin tarafımızdan çekilebilmesi için Cepbank gönderisini yaptığınız telefon numaranızı bize bildirmeniz gerekiyor” mesajı alıyorsunuz. İşlem tamam, siparişiniz 3-7 gün içinde adresinizde olacak... Başka bir arzunuz? Bunun altındaki imza da ünlü oyuncu Anthony Carrick’e ait.

2002’de ortaya çıktı

Bonzai’nin kullanımı ilk kez 2002’de Almanya ve İspanya, daha sonra da Rusya ile Avustralya gibi ülkelerde saptandı. Ortaya çıkması polis operasyonları ve bağımlılık tedavisi almak isteyen kişilerin beyanlarıyla oldu. 2003’te, Almanya’da, paketlerin üzerindeki etiketin içerik kısmında yer alan maddelerin dışında birçok kimyasal madde ihtiva ettiği saptandı. Şu ana kadar içindeki maddelerin sadece dörtte biri saptanabildi.

2008’de iki madde daha saptandı ve 22 Ocak 2009’da bu maddeler yasaklandı. JWH-018 ve HU-210 isimli maddelerin yapılan deneylerde kalp atışlarında şiddetli hızlanma, kalp krizi hissi, paranoya, aşırı terleme ve endişe/kaygı düzeyinde ciddi artışa neden olduğu saptandı. Maddelerden ilki esrarla aynı etkiyi gösteriyor, ikincisi ise etkiyi beş kat arttırıyor.

Kıbrıs'ta yasak Türkiye'de serbest

AVUSTURYA: 18 Aralık 2008’de uyuşturucu maddeler yasasının 78. Paragrafı ile riskli maddeler (kullanımının kontrol altında tutulması gereken maddeler) kapsamına alındı. Yetkililer yasaklanması gerekip gerekmediğini hala tartışıyor.

ESTONYA: Narkotik maddeler sınıfına alındı. İthali, ihracı ve bulundurulması yasak.

ALMANYA: İçeriğindeki kimyasalların bir kısmı kimyasal isimleri belirtilerek 22 ocak 2009’da yasaklandı. İthali, ihracı, bulundurulması ve satılması yasak.

FİNLANDİYA: Bu maddeler ‘ilaç’ sınıfına konularak, “sadece özel reçete ile satışı serbesttir” dendi. Reçete de kolay alınamıyor. Tamamen yasa dışı madde sınıfına alınması hala görüşülüyor.

FRANSA: 24 Şubat 2009’da içeriğindeki maddeler ve bu maddeleri almak, satmak, ihraç ve ithal etmek, bulundurmak yasaklandı.

POLONYA: Mayıs 2009’da yasa dışı maddeler kapsamına alındı.

RUSYA: 9 Nisan 2009’da yasaklandı.

İSVEÇ: 15 Eylül 2009’da yasaklandı.

İSVİÇRE: Temmuz 2009’da yasaklandı.

İNGİLTERE: önce‘B’ sınıfı narkotik maddeler sınıfına alındı. Aralık 2009’daysa tamamen yasaklandı.

KKTC: 29 Mart 2010’da yasaklandı.

KIBRIS RUM KESİMİ: 15 Şubat 2010’da yasakladı.