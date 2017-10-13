Tüm D&R'larda kitaplar konuşacak

İstanbul, 13 Ekim, (DHA)- TÜRKİYE genelindeki tüm D&R mağazaları ile dr.com.tr adresini kapsayan D&R Kitap Fuarı başladı. 12-31 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte kitapseverler indirimlerin yanı sıra binlerce imzalı kitaba ulaşma ve birbirinden ünlü yazarlarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

Her ay farklı bir konsepte ev sahipliği yapan D&R, bu kez \'Kitap Fuarı\' düzenliyor. Fuar kapsamında katılımcıları imza günleri, indirimli kitaplar, workshoplar ve söyleşiler bekliyor. Seçili kitaplarda yüzde 25 indirimin olduğu mağazalarda Doğan Egmont kitaplarında ise ikinci kitaba yüzde 40 indirim yapılacak. Kitapseverler fuar süresince Türkiye genelindeki mağazalarda sevilen yazarların imzalı kitaplarına ulaşma şansı da yakalayacak. Kitapseverler, D&R Kitap Fuarı süresince Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Zülfü Livaneli, Murathan Mungan, FerzanÖzpetek, Azra Kohen, Kahraman Tazeoğlu, Yılmaz Özdil, Canan Tan, Kaan Sekban, Miraç Çağrı Aktaş, Büşra Yılmaz gibi ünlü yazarlar tarafından imzalanan binlerce kitabı satın alma olanağı bulacak.

Fuar kapsamında sevilen yazarlarla okuyucuları buluşturacak olan D&R, ilk etkinliğini bugün gerçekleştirecek. Türk polisiye roman kitapları ile adından sıkça söz ettiren Ahmet Ümit, D&R İstinye Park\'ta saat 16.00\'da sevenleriyle buluşacak ve kitaplarını imzalayacak. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek Kitap Fuarı\'nda Zülfü Livaneli, İlker Başbuğ, İclal Aydın, Özgür Mumcu, İsmail Küçükkaya, Nazlı Eray, Murat Menteş, Kürşat Başar, Ahmet Telli, MirgünCabas, İlber Ortaylı, AretVartanyan, İpek Ongun, Osman Pamukoğlu, Murat Uyurkulak, Ayşe Kulin, Üstün Dökmen,Levent Tülek, Feyza Altun, Hande Birsay, Alper Canıgöz, Barış Muslu, Şermin Yaşar, Zafer Algöz, Can Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu onlarca yazar İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Afyon, Bursa, Eskişehir, Antalya, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Bodrum, Gaziantep ve Çorum\'daki D&R mağazalarında düzenlenecek etkinliklerle okuyucularıyla buluşacak.

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