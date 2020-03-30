Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu'ndan emekçiler için çağrı: Işık yakıp söndürerek taleplerimize destek verin

30 Mart 2020 13:42
Koronavirüs (Covid-19) tehlikesine karşı işçi ve emekçilerin talepleri doğrultusunda Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu kurularak çalışmalara başlandı. Paltformdan yapılan çağrıda, salgınının özellikle emekçiler için yaşamsal bir tehdit oluşturduğu ancak açıklanan tedbirlerin işçi ve emekçilerle hakkında bir düzenleme getirmediği hatırlatılarak acil talepler sıralandı. Paltform, 02.04.2020 (Perşembe) tarihinden itibaren her gün 20:20 saatinde bir dakika boyunca ışık yakıp söndürerek taleplere destek olunması istendi.
Aralık ayından bu yana dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının özellikle emekçiler için yaşamsal bir tehdit oluşturduğunu ancak açıklanan tedbirlerin işçi ve emekçilerle hakkında bir düzenleme getirmediğini hatırlatan platform, "Adeta ölümüne çalışmak ya da ölene kadar çalışmak dayatılmaktadır. Neredeyse herkes kendi başının çaresine baksın noktasına gelinmiştir" dedi. Salgınla birlikte daha da derinleşen ekonomik krizin yükünün emekçilerin sırtına yüklenemeyeceğini kaydeden platform, "Artık hayati hale gelen taleplerimizi aşağıda imzası olan kurumlar olarak yüksek sesle dillendiriyoruz. Tüm toplumu 02.04.2020 (Perşembe) tarihinden itibaren her gün 20:20 saatinde bir dakika boyunca ışık yakıp söndürerek taleplere destek vermeye ve ses çıkarmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu'nun talepleri şu şekilde:
İşten çıkarmalar yasaklansın. Sağlık emekçileri ve zorunlu sektörler dışında çalışan tüm emekçiler ücretli izne çıkarılsın.
İşsizlik fonu sendika ve meslek örgütlerinin gözetiminde işsizler için değerlendirilsin. Güvenceli ve güvencesiz tüm işçilerin sağlığı SGK tarafından karşılansın.
Tüm faturalar (su, elektrik, doğalgaz) salgın süresince alınmasın. Zorunlu ihtiyaçlardan (gıda, temizlik ürünleri vb) alınan vergi kaldırılsın. İhtiyaç sahibi herkes için bu zorunluluklar karşılansın. Ev emekçisi kadınlara asgari geçim ücreti tutarında maaş bağlansın.
Bütün sağlık hizmetleri ve sağlık ürünleri (dezenfektan, maske, ilaç vb.) herkese ücretsiz ve erişilebilir hale getirilsin. Hizmet ve ürünleri sunan tüm işletmeler kamu denetimine alınsın ve ilgili meslek örgütleri, sendikalar ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak bir konsey tarafından yönetilsin.
Süreç şeffaf bir şekilde yürütülsün. TTB ve ilgili meslek örgütleri sürecin yönetiminin bir unsuru olarak mekanizmaya dâhil edilsin.
KHK ve/veya güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarılmış tüm sağlık çalışanları işlerine iade edilsin.
İşçi-işsiz ve emeği ile geçinen herkesin vergi borçları silinsin, kredi vb borçları ertelensin.
Sağlık emekçilerinin üstündeki siyasi baskı kaldırılsın. Koruyucu ekipman, dezenfektan vb ihtiyaçları hızlı bir şekilde tedarik edilsin.
Halk sağlığı için işin yürütülmesinin zorunlu olduğu bütün fabrikalarda, işyerlerinde sağlık hizmetleri TTB denetiminde, sendikalar ile beraber yürütülsün.
Teşhis ve tedavi için sağlık hizmetleri kamulaştırılsın. Her bölgede test yapılacak laboratuvar kurulsun ve yaygın test ile virüsün yayılım yönü tespit edilsin.
Toplumsal yaşamın sürmesi için işin devamının zorunlu olduğu sektörlerde ya da yaşamsal gereklilik olmadığı için işçilerin ücretli izne çıkarıldığı işletmelerde ortaya çıkan artı maliyet tüm halkın vergileriyle oluşturulan hazineden değil sermayeye koyulacak artı vergiden karşılansın.
Risk grubuna girenler ve emekliler için en düşük ücret asgari geçim ücreti olsun ve tüm sağlık, gıda ve bakım ihtiyaçları devlet tarafından karşılansın. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşam hakkının güvenceye alınması için gerekli önlemler alınsın. Ayrıca yaşam hakkı her insan için geçerli olduğu gibi mültecilerin için de zorunludur. Bütün mültecilerin sağlık, gıda ve temizlik ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
İmzacılar:
BAMİS
BATİS
Deriteks Genel Merkez
Deriteks İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği
Deriteks Tuzla şubesi
Dev Turizm-İş Marmara Bölge Şubesi
Dev-Tekstil
Dev-Yapı İş
DİSK Emekli-Sen Maltepe Şubesi
Eğitim İlke-Sen
Eğitim-Sen Adana Şubesi
Eğitim-Sen Sinop Şubesi
Emekliler Dayanışma Sendikası
Güvenlik-Sen
İnşaat-İş
Limter-İş
Otel ve Turizm İşçileri Sendikası
Sağlık İlke-Sen
Sağlık-İş Sendikası İstanbul Şubeleri
Samsun Tarım Orkam-Sen
SES İstanbul Şubeleri
TGS
TOMİS
Turizm, Otel, Restoran, Eğlence ve Spor İşçileri Sendikası (TORES-İŞ)
Tümbel-Sen Adana Şubesi
Tümbel-Sen Sinop Temsilciliği
Birleşik İşçi Kurultayı
ÇHD İşçi Komisyonu
Deri Tekstil Kundura İşçileri Derneği
Ekmek ve Onur İşçi Derneği
Genç İşçi Derneği
HDK Emek Meclisi
HDK Emekliler Meclisi
HDP Emek Komisyonu
İşçi Temsilcileri Konseyi
Metal İşçileri Birliği
Yeni Emek Çalışmaları Ofisi
Belediye-İş İzbeton İşyeri Baş Temsilcisi Veysel Ergün
Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi
Birleşik Metal iş TİS Uzmanı İrfan Kaygısız
Bursa İşçi Hakları Derneği Başkanı Veysel Çakan
Eğitim İlke-Sen Başkanı Ahmet Örs
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Vedat Kaya
Eğitim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Nesimi Özcan
Eğitim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Mali Sekreteri Umut Uluç
Eğitim-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Eski Başkanı Ahmet Korkmaz
Eğitim-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Sekreteri Döne Gevher Koyun
Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Varol Öztorun
Genel-İş 2 Nolu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu
Genel-İş Anadolu 1 Nolu Şube Yönetimi
Genel-İş İzmir 8 Nolu Şube Yöneticisi Feride Konca
Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir
Hava-İş Eski Genel Başkanı Atilay Ayçin
KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik
Petrol-İş Alpla İşyeri Temsilcisi Özgür Karatekin
Petrol-İş Gebze Cambro Özay İşyeri Temsilcisi Rıfat Guli
Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Dönmez Aytekin
Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek
Petrol-İş Gebze Şube Nedex İşyeri Baş Temsilcisi Ferdi Gülkırmızı
Petrol-İş Gebze Şube Novares İşyeri Temsilcisi Barış Güldere
Petrol-İş Gebze Şube Novares İşyeri Temsilcisi Onur Atik
Petrol-İş Trelleborg İşyeri Baş Temsilcisi Dursun Karataş
SES Ankara Şube Sekreteri Yüksel Delice
Tüm Bel Sen İst. 1 nolu şube Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Faik Deli
Tüm Bel Sen İst. 1 nolu şube Kadın Sekreteri Meryem Göktepe
Tüm Bel-Sen İst 3, 4, 5 Nolu Şube TİS Uzmanı Oğuz Zengin
Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri İshak Kocabıyık
Tüm Emekliler Sendikası MYK Üyesi Ahmet Çağrı Tekinci
Tüm Sağlık-Sen Eski Genel Başkanı Fevzi Gerçek
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı Esin Köymen
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Üyesi Aysel Durgun
CHP Adana Eski Milletvekili Elif Doğan
CHP Eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker
CHP İzmir Eski Milletvekili Erdal Aksünger
CHP İzmir Eski Milletvekili Zeynep Altıoklar
CHP PM Üyesi Eren Erdem
CHP Sivas Eski Milletvekili Ali Akyıldız
CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu
HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları
HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu
HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik
HDP Şırnak E. Milletvekili Ferhat Encü
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay
Anarşist Akademi
Antalya Ekoloji Meclisi
Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) - Türkiye
Bakırköy Kent Savunması
Bakirtepe Çevre Platformu
Boğaziçi Dayanışması
Çeşme Çevre Platformu
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Emek ve Adalet Platformu
Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu
İHD İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyonu
Karaburun Yarımada Çevre Platformu
Koç Üniversiteler Dayanışması
Maltepe Dayanışma Ağı
Maltepe Forumu
Plaza Eylem Platformu
Seferihisar Çevre Platformu
Sinop Nükleer Karşıtı Platform
Şişli Demokrasi Meclisi
Toplumsal Bellek Platformu
Urla Çevre Platformu
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu
Yarımada Yeşilleri
Yeryüzünün Lanetlileri
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği
Adana Anadolu Halkları Derneği
Adana DAD
Amazon Kadın ve Yaşam Derneği
AKA-DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği)
Anadolu’da Yaşam Tüketim Kooperatifi (Adana)
Atasehir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Avcılar Kültür Sanat Derneği
BEKSAV (Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı)
Darıca Emekçi Kültür Derneği
DEDEF
Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği
Divriği Kültür Derneği
Gor Dergisi
İzmir Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Derneği
Jineps Gazetesi
Kangal Dernekleri Federasyonu
Mayıs’ta Yaşam Eğitim Kooperatifi
Sabro Gazetesi
Samsun Devrimci 78'liler Dayanışma ve Araştırma Derneği
Samsun Kuzey Kültür Sanat ve Araştırma Evi Derneği
Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği
Süryani Dernekler Federasyon (SÜDEF)
Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM)
Gazete Fersude Kollektifi
Alınteri
Anarşist Gençlik
Dev-Güç
Devrimci Anarşist Faaliyet
Devrimci Çözüm Dergisi
Devrimci Gençlik Dernekleri
Devrimci Hareket
Devrimci Parti
Diren Üniversite
Emek ve Özgürlük Cephesi
ESP
HDK Gençlik
HDK İstanbul
HDP İstanbul İl
İşçi Demokrasisi Partisi
İşçi Gazetesi
İşçinin Kendi Partisi
Kaldıraç
Kavga Sosyalist Dergi
MFT
Nor Zartonk
Öğrenci Faaliyeti
Öğrenci Kolektifleri
Özgürlükçü Gençlik
Partizan
Politika Gazetesi
Proleter Devrimci Duruş Dergisi
Serüven Dergi
SGDF
SKM
SMF
SODAP
Sosyalist Emekçiler Partisi
Söz ve Eylem
SYKP
TÖP
YDG
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
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