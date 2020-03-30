Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu'ndan emekçiler için çağrı: Işık yakıp söndürerek taleplerimize destek verin

Koronavirüs (Covid-19) tehlikesine karşı işçi ve emekçilerin talepleri doğrultusunda Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu kurularak çalışmalara başlandı. Paltformdan yapılan çağrıda, salgınının özellikle emekçiler için yaşamsal bir tehdit oluşturduğu ancak açıklanan tedbirlerin işçi ve emekçilerle hakkında bir düzenleme getirmediği hatırlatılarak acil talepler sıralandı. Paltform, 02.04.2020 (Perşembe) tarihinden itibaren her gün 20:20 saatinde bir dakika boyunca ışık yakıp söndürerek taleplere destek olunması istendi.

Aralık ayından bu yana dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının özellikle emekçiler için yaşamsal bir tehdit oluşturduğunu ancak açıklanan tedbirlerin işçi ve emekçilerle hakkında bir düzenleme getirmediğini hatırlatan platform, "Adeta ölümüne çalışmak ya da ölene kadar çalışmak dayatılmaktadır. Neredeyse herkes kendi başının çaresine baksın noktasına gelinmiştir" dedi. Salgınla birlikte daha da derinleşen ekonomik krizin yükünün emekçilerin sırtına yüklenemeyeceğini kaydeden platform, "Artık hayati hale gelen taleplerimizi aşağıda imzası olan kurumlar olarak yüksek sesle dillendiriyoruz. Tüm toplumu 02.04.2020 (Perşembe) tarihinden itibaren her gün 20:20 saatinde bir dakika boyunca ışık yakıp söndürerek taleplere destek vermeye ve ses çıkarmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu'nun talepleri şu şekilde:

İşten çıkarmalar yasaklansın. Sağlık emekçileri ve zorunlu sektörler dışında çalışan tüm emekçiler ücretli izne çıkarılsın.

İşsizlik fonu sendika ve meslek örgütlerinin gözetiminde işsizler için değerlendirilsin. Güvenceli ve güvencesiz tüm işçilerin sağlığı SGK tarafından karşılansın.

Tüm faturalar (su, elektrik, doğalgaz) salgın süresince alınmasın. Zorunlu ihtiyaçlardan (gıda, temizlik ürünleri vb) alınan vergi kaldırılsın. İhtiyaç sahibi herkes için bu zorunluluklar karşılansın. Ev emekçisi kadınlara asgari geçim ücreti tutarında maaş bağlansın.

Bütün sağlık hizmetleri ve sağlık ürünleri (dezenfektan, maske, ilaç vb.) herkese ücretsiz ve erişilebilir hale getirilsin. Hizmet ve ürünleri sunan tüm işletmeler kamu denetimine alınsın ve ilgili meslek örgütleri, sendikalar ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak bir konsey tarafından yönetilsin.

Süreç şeffaf bir şekilde yürütülsün. TTB ve ilgili meslek örgütleri sürecin yönetiminin bir unsuru olarak mekanizmaya dâhil edilsin.

KHK ve/veya güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarılmış tüm sağlık çalışanları işlerine iade edilsin.

İşçi-işsiz ve emeği ile geçinen herkesin vergi borçları silinsin, kredi vb borçları ertelensin.

Sağlık emekçilerinin üstündeki siyasi baskı kaldırılsın. Koruyucu ekipman, dezenfektan vb ihtiyaçları hızlı bir şekilde tedarik edilsin.

Halk sağlığı için işin yürütülmesinin zorunlu olduğu bütün fabrikalarda, işyerlerinde sağlık hizmetleri TTB denetiminde, sendikalar ile beraber yürütülsün.

Teşhis ve tedavi için sağlık hizmetleri kamulaştırılsın. Her bölgede test yapılacak laboratuvar kurulsun ve yaygın test ile virüsün yayılım yönü tespit edilsin.

Toplumsal yaşamın sürmesi için işin devamının zorunlu olduğu sektörlerde ya da yaşamsal gereklilik olmadığı için işçilerin ücretli izne çıkarıldığı işletmelerde ortaya çıkan artı maliyet tüm halkın vergileriyle oluşturulan hazineden değil sermayeye koyulacak artı vergiden karşılansın.

Risk grubuna girenler ve emekliler için en düşük ücret asgari geçim ücreti olsun ve tüm sağlık, gıda ve bakım ihtiyaçları devlet tarafından karşılansın. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşam hakkının güvenceye alınması için gerekli önlemler alınsın. Ayrıca yaşam hakkı her insan için geçerli olduğu gibi mültecilerin için de zorunludur. Bütün mültecilerin sağlık, gıda ve temizlik ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

İmzacılar:

BAMİS

BATİS

Deriteks Genel Merkez

Deriteks İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği

Deriteks Tuzla şubesi

Dev Turizm-İş Marmara Bölge Şubesi

Dev-Tekstil

Dev-Yapı İş

DİSK Emekli-Sen Maltepe Şubesi

Eğitim İlke-Sen

Eğitim-Sen Adana Şubesi

Eğitim-Sen Sinop Şubesi

Emekliler Dayanışma Sendikası

Güvenlik-Sen

İnşaat-İş

Limter-İş

Otel ve Turizm İşçileri Sendikası

Sağlık İlke-Sen

Sağlık-İş Sendikası İstanbul Şubeleri

Samsun Tarım Orkam-Sen

SES İstanbul Şubeleri

TGS

TOMİS

Turizm, Otel, Restoran, Eğlence ve Spor İşçileri Sendikası (TORES-İŞ)

Tümbel-Sen Adana Şubesi

Tümbel-Sen Sinop Temsilciliği

Birleşik İşçi Kurultayı

ÇHD İşçi Komisyonu

Deri Tekstil Kundura İşçileri Derneği

Ekmek ve Onur İşçi Derneği

Genç İşçi Derneği

HDK Emek Meclisi

HDK Emekliler Meclisi

HDP Emek Komisyonu

İşçi Temsilcileri Konseyi

Metal İşçileri Birliği

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi

Belediye-İş İzbeton İşyeri Baş Temsilcisi Veysel Ergün

Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi

Birleşik Metal iş TİS Uzmanı İrfan Kaygısız

Bursa İşçi Hakları Derneği Başkanı Veysel Çakan

Eğitim İlke-Sen Başkanı Ahmet Örs

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Vedat Kaya

Eğitim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Nesimi Özcan

Eğitim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Mali Sekreteri Umut Uluç

Eğitim-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Eski Başkanı Ahmet Korkmaz

Eğitim-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Sekreteri Döne Gevher Koyun

Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Varol Öztorun

Genel-İş 2 Nolu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu

Genel-İş Anadolu 1 Nolu Şube Yönetimi

Genel-İş İzmir 8 Nolu Şube Yöneticisi Feride Konca

Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir

Hava-İş Eski Genel Başkanı Atilay Ayçin

KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik

Petrol-İş Alpla İşyeri Temsilcisi Özgür Karatekin

Petrol-İş Gebze Cambro Özay İşyeri Temsilcisi Rıfat Guli

Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Dönmez Aytekin

Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek

Petrol-İş Gebze Şube Nedex İşyeri Baş Temsilcisi Ferdi Gülkırmızı

Petrol-İş Gebze Şube Novares İşyeri Temsilcisi Barış Güldere

Petrol-İş Gebze Şube Novares İşyeri Temsilcisi Onur Atik

Petrol-İş Trelleborg İşyeri Baş Temsilcisi Dursun Karataş

SES Ankara Şube Sekreteri Yüksel Delice

Tüm Bel Sen İst. 1 nolu şube Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Faik Deli

Tüm Bel Sen İst. 1 nolu şube Kadın Sekreteri Meryem Göktepe

Tüm Bel-Sen İst 3, 4, 5 Nolu Şube TİS Uzmanı Oğuz Zengin

Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri İshak Kocabıyık

Tüm Emekliler Sendikası MYK Üyesi Ahmet Çağrı Tekinci

Tüm Sağlık-Sen Eski Genel Başkanı Fevzi Gerçek

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı Esin Köymen

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Üyesi Aysel Durgun

CHP Adana Eski Milletvekili Elif Doğan

CHP Eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker

CHP İzmir Eski Milletvekili Erdal Aksünger

CHP İzmir Eski Milletvekili Zeynep Altıoklar

CHP PM Üyesi Eren Erdem

CHP Sivas Eski Milletvekili Ali Akyıldız

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik

HDP Şırnak E. Milletvekili Ferhat Encü

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay

Anarşist Akademi

Antalya Ekoloji Meclisi

Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) - Türkiye

Bakırköy Kent Savunması

Bakirtepe Çevre Platformu

Boğaziçi Dayanışması

Çeşme Çevre Platformu

Demokrasi İçin Birlik (DİB)

Emek ve Adalet Platformu

Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu

İHD İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyonu

Karaburun Yarımada Çevre Platformu

Koç Üniversiteler Dayanışması

Maltepe Dayanışma Ağı

Maltepe Forumu

Plaza Eylem Platformu

Seferihisar Çevre Platformu

Sinop Nükleer Karşıtı Platform

Şişli Demokrasi Meclisi

Toplumsal Bellek Platformu

Urla Çevre Platformu

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu

Yarımada Yeşilleri

Yeryüzünün Lanetlileri

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği

Adana Anadolu Halkları Derneği

Adana DAD

Amazon Kadın ve Yaşam Derneği

AKA-DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği)

Anadolu’da Yaşam Tüketim Kooperatifi (Adana)

Atasehir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Avcılar Kültür Sanat Derneği

BEKSAV (Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı)

Darıca Emekçi Kültür Derneği

DEDEF

Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği

Divriği Kültür Derneği

Gor Dergisi

İzmir Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Derneği

Jineps Gazetesi

Kangal Dernekleri Federasyonu

Mayıs’ta Yaşam Eğitim Kooperatifi

Sabro Gazetesi

Samsun Devrimci 78'liler Dayanışma ve Araştırma Derneği

Samsun Kuzey Kültür Sanat ve Araştırma Evi Derneği

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği

Süryani Dernekler Federasyon (SÜDEF)

Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM)

Gazete Fersude Kollektifi

Alınteri

Anarşist Gençlik

Dev-Güç

Devrimci Anarşist Faaliyet

Devrimci Çözüm Dergisi

Devrimci Gençlik Dernekleri

Devrimci Hareket

Devrimci Parti

Diren Üniversite

Emek ve Özgürlük Cephesi

ESP

HDK Gençlik

HDK İstanbul

HDP İstanbul İl

İşçi Demokrasisi Partisi

İşçi Gazetesi

İşçinin Kendi Partisi

Kaldıraç

Kavga Sosyalist Dergi

MFT

Nor Zartonk

Öğrenci Faaliyeti

Öğrenci Kolektifleri

Özgürlükçü Gençlik

Partizan

Politika Gazetesi

Proleter Devrimci Duruş Dergisi

Serüven Dergi

SGDF

SKM

SMF

SODAP

Sosyalist Emekçiler Partisi

Söz ve Eylem

SYKP

TÖP

YDG

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Ayfer Düztaş

Ayşegül Devecioğlu

Bahadır Altan

Abdal Haluk Tolga İlhan

Ahmet Telli

Defne Halman

Emre Kovankaya

Eşref Yılmaz

Fatma Akdokur

Ferhat Tunç

Gül Büyükbeşe

Hikmet Akçiçek

Hikmet Erbilgin

İhsan Hacıbektaşoğlu

Kadrican Mendi

Kenan Güngör

Mahmut Konuk

Murad Mıhçı

Mustafa Tekik

Mücahit Göker

Oğuz Aksaç

Sakina Teyna

Selah Özakın

Temel Demirer

Tevfik Taş

Ümit Aktaş

Vedat Yeniçeri

Veli Saçılık

Zişan Kürüm

Gazeteci Ayten Akgün

Gazeteci Nejdet Saraç

Gazeteci Ruşen Takva

Akademisyen Alpkan Birelma

Akademisyen Aslı Odman

Akademisyen Aynur Özuğurlu

Akademisyen Ayşe Gözen

Akademisyen Beliz Yılmaz

Akademisyen Beyza Üstün

Akademisyen Buket Türkmen

Akademisyen Bülent Şık

Akademisyen Cemal Yıldırım

Akademisyen Ceren Özselçuk

Akademisyen Ceren Şengül

Akademisyen Çağlar Dölek

Akademisyen Emrah Günok

Akademisyen Erdoğan Boz

Akademisyen Esra Dabağcı

Akademisyen Fidan Eroğlu

Akademisyen Fikret Başkaya

Akademisyen Gaye Yılmaz

Akademisyen Hacer Ansal

Akademisyen Hakan Koçak

Akademisyen Hasan Şahintürk

Akademisyen Işıl Ünal

Akademisyen Kuvvet Lordoğlu

Akademisyen Latife Akyüz

Akademisyen Meryem Koray

Akademisyen Mustafa Kemal Coşkun

Akademisyen Muzaffer Kaya

Akademisyen Nil Mutluer

Akademisyen Onur Hamzaoğlu

Akademisyen Özlem Özkan

Akademisyen Recep Akgün

Akademisyen Seçkin Özsoy

Akademisyen Sefa Feza Arslan

Akademisyen Seyhan Çamlıgüney

Akademisyen Sibel Özbudun

Akademisyen Süreyya Karacabey

Akademisyen Şebnem Oğuz

Akademisyen Veli Deniz

Akademisyen Yasemin Özgün

Akademisyen Yüksel Akkaya

Akademisyen Zeki Kılıçarslan

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd. Derya Ateş

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd. Durbaba Kuruçay

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd. Dursun Karakuş

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd. Erol Ergen

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd. Hasan Zengin

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd. Haşim Kırmanoğlu

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd. Onur Çoşkunoğlu

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd. Özbey Çakmakçı

CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yrd.Dursun Gül

CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Özlem Kutbay

CHP Arnavutköy ilçe Kadın Kolu. Baş. Rabiya Atahan

CHP Bahçelievler E. Belediye Meclis Üyesi Bahar Karabulut

CHP Bahçelievler İlçe E. Başkan Vekili Özgür Ağbulut Çölaşan

CHP Bahçelievler İlçe E. Başkan Yardımcısı Gülçin Akyıldız

CHP Bahçelievler İlçe E. Başkan Yardımcısı Mecit Çakır

CHP Bahçelievler İlçe E. Kadın Kolları Başkanı Elif Yılmaz

CHP Bahçelievler İlçe E. Sekreteri Serpil Kahraman

CHP Fındıklı Belediye E. Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu

CHP E. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş

CHP İstanbul İl Saymanı Bahar Günçiçek

Felsefeciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Hulusi Zeybel

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay

HDP MYK Üyesi Alp Altınörs

HDP Onursal Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü

PSAKD Ayvalık Şubesi Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Doğan

SODEV Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Okçuoğlu