Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, isminde 'Atatürk' geçen statların isimlerinin birer birer değiştirildiğini söyledi. "Bursa Atatürk stadıydı, Timsah Arena yapıldı. Antalya Atatürk stadıydı, Antalya Arena yapıldı. Afyon Atatürk stadıydı, Afyon Arena yapıldı. Eskişehir Atatürk stadıydı, Es Es Arena yapıldı. Beşiktaş İnönü stadıydı, Vodafone Arena yapıldı. Ali Sami Yen stadıydı, Telekom Arena yapıldı. Samsun 19 Mayıs stadıydı, Samsun Arena yapıldı" ifadelerini kullanan Özdil, "Tüm Arena tabelalarını tek tek yeniden Atatürk'le değiştirene kadar 'sportif kuvayi milliye'ye katılın" diye yazdı.

Yılmaz Özdil'in, "Al sana arena!" başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Bursa Atatürk stadıydı.

Timsah Arena yapıldı.

Antalya Atatürk stadıydı.

Antalya Arena yapıldı.

Afyon Atatürk stadıydı.

Afyon Arena yapıldı.

Eskişehir Atatürk stadıydı.

Es Es Arena yapıldı.

Antakya Atatürk stadıydı.

Hatay Arena yapıldı.

Konya Atatürk stadıydı.

Torku Arena yapıldı.

Sakarya Atatürk stadıydı.

Sakarya Arena yapıldı.

Beşiktaş İnönü stadıydı.

Vodafone Arena yapıldı.

İzmit İsmetpaşa stadıydı.

Kocaeli Arena yapıldı.

Malatya İnönü stadıydı.

Malatya Arena yapıldı.

Ali Sami Yen stadıydı.

Telekom Arena yapıldı.

Samsun 19 Mayıs stadıydı.

Samsun Arena yapıldı.

Sivas 4 Eylül stadıydı.

Sivas Arena yapıldı.

Şanlıurfa 11 Nisan stadıydı.

GAP Arena yapıldı.

Gaziantep Kamil Ocak stadıydı.

Gaziantep Arena yapılıyor.

Adana 5 Ocak stadıydı.

Adana Koza Arena yapılıyor.

Batman 16 Mayıs stadıydı.

Batman Arena yapılıyor.

Kayseri Atatürk stadıydı.

Kadir Has stadı yapıldı.

Rize Atatürk stadıydı.

Çaykur Didi stadı yapıldı.

Diyarbakır Atatürk stadıydı.

Diyarbakır Arena yapılıyor.

Giresun Atatürk stadıydı.

Çotanak Arena yapılıyor.

Elazığ Atatürk stadıydı.

Elazığ Arena yapılıyor.

* * *

İzmir’de de arena vardı.

Karşıyaka arena spor salonu.

Dün resmen silindi.

“Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu” yapıldı!

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Göğsümüzü gere gere “ben İzmirliyim” dememize bir kez daha vesile olan… Karşıyaka belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Karşıyaka belediye meclisinin değerli üyelerine yurttaş olarak teşekkür ederim.

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Memleketteki arena işgaline karşı Hasan Tahsin direnişidir bu.

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Ve, çağrım tüm Türkiye’ye…

Şehrinizdeki Atatürk izlerinin silinmesine geçit vermeyin.

Fair play çerçevesinde protesto edin, maçlarda pankart açın, sosyal medya grupları kurun, itiraz edin, alay edin, pişman edin.

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Tüm arena tabelalarını tek tek yeniden Atatürk’le değiştirene kadar “sportif kuvayi milliye”ye katılın kardeşim.