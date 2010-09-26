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Yaşam

TULUYHAN UĞURLU'DAN SİRKECİ GARI'NDA KONSER İSTANBUL (A.A)

26 Eylül 2010 02:17

-TULUYHAN UĞURLU'DAN SİRKECİ GARI'NDA KONSER İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, ''Geleceğe Yolculuk'' adlı yeni eserini Sirkeci Garı'nda seslendirdi.  Konserden önce tanıtımı yapılan Roland firmasının elektronik piyanosuyla yeni eseri ''Geleceğe Yolculuk''u ilk kez seslendiren Uğurlu'ya, kavalda Murat Toraman, viyolada Doğukan Çokşeker, elektrogitarda Uğur Varol, keyboardda Can Özyiğit, vurmalı çalgılarda ise Gürkan Özkan eşlik etti. Müziğinde matematiksel olarak batı müziğini, tematik olarak Anadolu ve Ortadoğu müzik kültürüyle harmanlayan Uğurlu, piyano çalış tekniği ve müzikal kimliğini katarak da gelecek yüzyıllara göndermeler yaptı.

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