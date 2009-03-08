Tuluyhan Uğurlu’dan Kapalıçarşı konseri

Piyano virtüozu Tuluyhan Uğurlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kapalıçarşı'da konser verdi.



İstanbul Ticaret Odası ve Kapalıçarşı Esnafları Derneğinin katkılarıyla pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı'da gerçekleşen konser öncesi Uğurlu ve müzisyen arkadaşları, konuklara birer kırmızı karanfil sundu.



Tuluyhan Uğurlu, konserinde, görüntüler eşliğinde kadının 10 bin yıllık hikâyesini anlattı. Mitolojik dünyanın kahramanlarıyla başlayan konser, Hititler'de, Frig'de, Asur'da, Bizans'ta, Osmanlı'da, Avrupa'da, Amerika'da kadın ve kadın hikâyeleriyle sürdü.



Konser boyunca Kleopatra'dan Hürrem Sultan'a, Agatha Christie'den Halide Edip'e, Pocahontas'dan Prenses Diana'ya, Greta Garbo'dan Maria Callas'a, Cahide Sonku'dan Barbara Cartland'a, Anne Boleyn'den Marie Antoinette'e, Virgina Woolf'tan Latife Hanım'a, Azra Erhad'dan Emily Bronte'ye kadar 100'ün üzerinde kadının hikâyesi anlatıldı.



Tuluyhan Uğurlu'nun piyanosuna konser boyunca kaval ve neyde Murat Toraman, viyolada Doğukan Çokşeker, vurmalı çalgılarda Abbas Karacan eşlik etti.



Dünya Kadınlar Günü konseri için numaralı düzende bir konser mekânı haline getirilen Kapalıçarşı'da, görüntüler dev perdelerden yansıtıldı.



Tuluyhan Uğurlu, konserini saat 17.30'da tekrarlayacak.



(AA)

