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Tülin Şahin London Fasion Week'te

Tülin Şahin ALLURE dergisi tarafından dünyanın en iyi 16.topmodeli seçilmişti

13 Eylül 2016 13:42

Anadolu’nun kültür mirasından ve medeniyet tarihinden ilham alan, Neslişah Yılmaz ve Nur Çağlayan’ın tasarım ve özgünlük aşkıyla ortaya çıkan marka Barrus, 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını hazırlarken Gustav Klimt’in eserlerinden ve çiçek tarlalarından esinlendi.

Vatan'ın haberine göre, Ofton İnşaat işbirliğinde gerçekleşecek, hikayesi ile sanatla iç içe geçmiş rüyaları ipeklerde hayata geçiren başarılı tasarımcıların Londra Moda Haftası’nda tanıtacakları koleksiyonun defilesine, geçtiğimiz günlerde ALLURE dergisi tarafından dünyanın en iyi 16.topmodeli seçilen Tülin Şahin baş manken olarak çıkacak.

Sofistike, kendine güvenen, güçlü, elegan, ışıltılı, cazibeli ve çekici metropol kadınlarının gündüzden geceye stillerindeki tercihi olan Barrus, imzası olan ebru desenini ipek kumaşlara ve dantellere taşıdığı yeni koleksiyonunu tanıtacağı defile için geri sayım yapıyor.

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Tülin ŞahinLondon week

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