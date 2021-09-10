Tülin Şahin'in mahkemelik olduğu eski sevgilisi konuştu: İstanbul'a geldiklerinde çocuklarımı evden attı, geceyi otelde geçirdik

Tülin Şahin'in kızının babası ve eski sevgilisi olan Portekizli işadamı Pedro de Noronha, İstanbul'a gelen iki çocuğunun, ünlü model tarafından evden kovulduğunu savunarak, "Benim çocuklarımı reddetmesi büyük bir kırılma noktası oldu, ona olan aşkım da sarsıldı" ifadelerini kullandı.

"Siena’yı kaçırmayı planlıyor" diyerek uzaklaştırma kararı aldıran Tülin Şahin’e itiraz eden işadamı kararı kaldırttı. Noronha, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'a konuştu. Pedro de Noronha, Tülin Şahin ile neden sahte evlilik yaptıklarını da açıkladı.

İlk evliliğinizden iki oğlunuz var, 14 ve 15 yaşlarında. İlk buluşmada çocuklarınızla tanıştı mı?

- Hayır, çocuklarım Londra’dalar ve yaz tatili için Lizbon’a geldiklerinde Tülin’le tanıştılar. Harika anlaştılar.

Ama Tülin Şahin’in meşhur olması sizi ilk andan itibaren olumsuz etkilemedi, değil mi?

- Aslında etkiledi. Çünkü baştan beri benim için tek sorun, ünlü olmasıydı. O, ilişkimizin başından beri çocuk istiyordu. Ben çocuğumun böyle bir hayatı olmasını istemediğimi ve çocuğumuzun Portekiz’de büyümesini istediğimi söyledim. Bakın, İstanbul harika bir şehir ama çocuk büyütmek için zor bir şehir.



Ben sahilde yaşıyorum ve çocuklarımın da deniz kenarında, sahilde büyümesini, benim gibi sörf yapmalarını istedim. Modellik kariyerinin sonlarındaydı Tülin, 40 oluyordu. Günde iki kere İstanbul’a uçak var. “Ne zaman iş için gitmen gerekiyorsa, atlar gidersin” dedim.

Hamileliğiyle ne değişti?

- Her şey! Günden geceye bambaşka bir insan oldu. Çocuklarımla bir araya geldiğinde, birden bambaşka davranmaya başladı. Onların da kafası karıştı. Bana verdiği bütün sözleri teker teker bozmaya başladı. Benim için söz onurdur; bir söz verirsiniz, el sıkışırsınız ve bu değişmez. İnsanların bir şey söyleyip, başka şeyler yapmasına alışkın değilim. Ama hamileliği nedeniyle diye düşündüm ve bir kızımız olacaktı. Evet, erkek de olabilirdi ama Tanrı bize bu kız çocuğunu bahşetti. Bütün planlarımı altüst ettim, ki benim için neredeyse imkansızdı ve o süreçte 4 ay Türkiye’de yaşadım. Fedakârlık etmeye karar verdim, çünkü ikinci kez bir aile kurma fırsatım olmuştu ve bunun yürümesi için her şeyi yapmaya hazırdım.

Türkiye’de de birçok ünlü isim evlenmeden çocuk sahibi oluyor. Neden sizce Tülin Şahin bu sahte nikâh mizansenine ihtiyaç duydu?

- Bence kendini “Türkiye’nin yüzü” olarak görüyor ve evlenmiş görünerek herkesi memnun etmeye çalışıyor. Zaten o yüzden iki oğlum olduğunun bilinmesini istemedi.

Bunu neden gizleme ihtiyacı hissetmiş?

- O, Türkiye’deki “mükemmel kız” imajını çok önemsiyor. Çocuklu bir adamla, evlenmeden çocuk yapmış olmasının kariyerine zarar vereceğini düşünüyordu. Hatta şu çok çok büyük bir problem olmuştu. Oğullarım, Siena doğduktan 5 hafta sonra onu görmeye Türkiye’ye gelmek istediler. Tülin istemedi, “Biz Lizbon’a gidince görseler olmaz mı?” dedi. “Çocuklar 9 ay zor sabrettiler, büyük bir heyecanla kardeşlerinin doğumunu beklediler, 5 hafta bile onlara çok geldi” dedim.



Sonra geldiler ama korkunçtu! Çünkü Tülin onları evden attı ve biz geceyi otelde geçirdik. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yaptığım tek şey, artık Tülin’i istememekti. Bir ilişkide, bir taraf devam etmek istemeyebilir. Benim çocuklarımı reddetmesi büyük bir kırılma noktası oldu, ona olan aşkım da sarsıldı. Ama yine de denedim. Çocukları Lizbon’a götürdükten sonra geri geldim. 2 aylık bir bebeği terk edemezdim. 3 ay boyunca burada birlikteydik ve denedik ama olmadı. Ben elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum.