Tülay Garipoğlu'nun milyonluk serveti ortaya çıktı

Münevver Karabulut'un ailesinin, Garipoğlu Ailesi’ne açtığı 2 milyonluk tazminat davası için mal varlığı araştırılması yapıldı. Hapiste olan anne Tülay Garipoğlu’na ait banka kasası açıldı. Kasadan 2 milyon TL’lik külçe altın ve mücevher çıktı.

Münevver Karabulut’un cesedi 3 Mart 2009’da Etiler’deki bir çöp konteynerinde bulundu. Başı bir gitar kutusunda, gövdesi bavul içerisindeydi. Münevver’in öldürülmesiyle ilgili sevgilisi Cem Garipoğlu, babası Mehmet Nida Garipoğlu ve annesi Tülay Makbule Garipoğlu’na dava açıldı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava sürerken, Münevver’in ailesi Garipoğlu Ailesi’ne 2 milyonluk manevi, 3 bin TL’lik de maddi tazminat davası açtı.



2 milyonluk tazminat davası



Eyüp Serbest'in Hürriyet'teki haberine göre, manevi tazminatın 800’er bin TL’si anne ve babaya, 400 bin TL’si ise kardeşi Enver Karabulut için istenmişti. Tazminat davasına bakan Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi karar için ceza davasının bitmesini bekledi. Ceza davası sonunda Cem Garipoğlu ve annesi Tülay Makbule Garipoğlu tutuklandı. Anne oğul tutuklanınca vasi tayin edilmesi gerektiği için dosya Küçükçekmece 5’inci Aile Mahkemesi’ne gönderildi.



Banka kasası açıldı



Mahkeme Cem, Mehmet Nida ve Tülay Makbule Garipoğlu’nun mal varlıklarının tespit edilmesi kararı aldı. Ancak Cem ve Tülay Makbule Garipoğlu cezaevindeydi. Mehmet Nida Garipoğlu da mal beyanında 10 bin TL maaşla çalıştığını, oturduğu eve 2 bin TL kira ödediğini başka da mal varlığı bulunmadığını söyledi. Ancak Küçükçekmece 2. İcra Müdürlüğü Tülay Makbule Garipoğlu’nun bir bankanın Bahçeşehir Şubesi’nde, adına kiralanmış bir kasası olduğunu tespit etti. İcra memurları ve avukatlar bankaya giderek kasayı açtırdı. Kasadan çıkan altın ve mücevherlere tedbir kararı konularak aynı şubedeki başka bir kasaya konuldu.

İcra Müdürlüğü ayrıca Mehmet Nida Garipoğlu ile ilgili mal soruşturması da yaptı. Mehmet Nida Garipoğlu’nun 2.5 milyon TL’lik şirket hissesi ve Arnavutköy’de 16 bin metrekarelik bir tarlaya yarı oranında hissedar olduğu tespit edildi. Mahkeme, Mehmet Nida Garipoğlu’nun eksik mal beyanında bulunduğu için ifadesine başvurdu. Mehmet Nida Garipoğlu ifadesinde, “15-16 yıl önce satın alınan tarladan samimi olarak haberim yoktu” dedi.



Röportaj araştırılsın



Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir mahkemeye başvurarak, “Sahibi olduğu hisse senetlerinin nominal değeri 2.5 milyon TL. Ayrıca gazete ropörtajında da 2 bin sigortalı işçi çalıştırdığını söylemiş. Araştırılsın” dedi. Mahkeme Mehmet Nida Garipoğlu hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Davada sona gelindi



Mahkeme, Cem Garipoğlu ve Tülay Makbule Garipoğlu cezaevinde olduğu için kendilerine vasi atanmasını istedi. Cem Garipoğlu’nun vasisi babası Mehmet Nida Garipoğlu oldu. Tülay Makbule Garipoğlu’na ise henüz bir vasi atanmadı. Tazminat davası vasi atanması ve mal varlığı tespitinin ardından karara bağlanacak.



Kasadan 5 külçe altın çıktı



İcra memurları Tülay Makbule Garipoğlu’na ait banka kasasını açtırdıklarında şunları buldu:

5 külçe altın

Kutu içinde gerdanlık seti

Sarı ve beyaz renkli büyük taşlı beyaz gerdanlık

Chaprardi marka beyaz renkli saat

Taşlı hasır bilezik

15 parçalık küpe ve broş seti

İnci saatli kolye

6 yüzük

1 küpe

Channel marka 2 büyük 1 küçük bilezik

3 parça gerdanlık seti

3 bileklik

1 gerdanlık

4 çift küpe

İncili küpe

Pırlanta taşlı bileklik