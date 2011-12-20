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Yaşam

Tükürmek isterken pencereden düşüp öldü

Muğla'da bir apartmanın 2'nci katında oturan 93 yaşındaki Ali Kabaz, iddiaya göre pencereyi

20 Aralık 2011 02:00

T24 - Muğla'da bir apartmanın 2'nci katında oturan 93 yaşındaki Ali Kabaz, iddiaya göre pencereyi açıp tükürmek isterken dengesini kaybetti ve düştü. Hastaneye kaldırılan Kabaz, yolda hayatını kaybetti. 

Olay, Akyol Mevkii Muslihittin Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. 



Oğlu Mehmet Kabaz ile oturan belediyeden emekli Ali Kabaz, hava almak için pencereyi açtı. Solunum rahatsızlığı çeken ve sürekli öksüren Kabaz, iddiaya göre tükürmek isterken dengesini kaybedip 2'nci kattan düştü. Toprak zemine çakılan Kabaz, ağır yaralandı. Babasının pencereden düştüğünü gören Mehmet Kabaz, sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabaz, yolda hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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