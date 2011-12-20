Tükürmek isterken pencereden düşüp öldü

T24

Olay, Akyol Mevkii Muslihittin Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana geldi.Oğlu Mehmet Kabaz ile oturan belediyeden emekli Ali Kabaz, hava almak için pencereyi açtı. Solunum rahatsızlığı çeken ve sürekli öksüren Kabaz, iddiaya göre tükürmek isterken dengesini kaybedip 2'nci kattan düştü. Toprak zemine çakılan Kabaz, ağır yaralandı. Babasının pencereden düştüğünü gören Mehmet Kabaz, sağlık ekiplerine haber verdi.Ambulansla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabaz, yolda hayatını kaybetti.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.