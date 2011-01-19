-TÜKÜRMEK CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇU ANCHORAGE (A.A) - 19.01.2011 - ABD'nin Alaska eyaletinde, bulaşıcı hastalığı bulunan 29 yaşındaki Andre LaFrance, bir hastane çalışanına tükürmesi üzerine cinayete teşebbüs suçundan gözaltına alındı. Bulaşıcı Hepatit C'si olan LaFrance, Mat-Su Bölgesi Tıp Merkezi'ndeki bir personele, ''kasten, tehlikeli beden sıvısı iletmek'' ile suçlandı. Eyaletin askeri yetkilisi Walter Erickson, tıp merkezinde intihara eğilimi nedeniyle gözetim altında tutulan LaFrance'ın ''çok dengesiz'' olduğunu, gerekirse LaFrance'a tülden başlık takılacağını kaydetti. LaFrance'a cinayete teşebbüsün yanı sıra taciz suçlaması da yöneltiği belirtildi. Kefalet ücretinin önce 50 bin dolar olarak belirlendiği, ancak daha sonra bu rakamın 2 bin 500 dolara düşürüldüğü ifade edildi.