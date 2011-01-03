Tuksal: Kocalarının nefisini genç eşle terbiye ediyorlar

T24- Star gazetesi yazarı İslamcı feminist Hidayet Şefkatli Tuksal, adını vermek istemediği bir cemaatte, kadınların nefislerini terbiye adına, kocalarına genç eş alıp aynı evde yaşadıklarını, böylece nefislerini terbiye etmeye çalıştıklarını ileri sürdü.







"Böylece bir nefisleri terbiye oluyor"







Bu iddiayı ilk kez, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda dile getiren Tuksal, HaberTürk'e yaptığı açıklamada iddiasını tekrarladı. Tuksal, cemaatin ileri gelenlerinden birinin eşinden öğrendiği ve bizzat kendi gözleriyle de tanık olduğu olayı şöyle anlattı: “Bir akrabam vasıtasıyla tanıştım. Tesadüfen evine gittim. Baktım evde genç bir hanım. Sonradan öğrendim kendisine kuma almış. Akrabamdan da öğrendiğime göre cemaatte hanımlar nefis terbiyesini öyle yapıyorlar. Kocalarına genç bir eş alıyorlar. Onlarla birlikte aynı evde veya apartmanda yaşıyorlar. Böylece bir nefisleri terbiye oluyor” ifadesini kullandı.



‘Şeyh teşvik ediyor’







Tuksal, bu uygulamanın bizzat cemaatin şeyhi olan kişi tarafından teşvik edildiğini belirterek, “Kendi müritlerinden biri genç bir eş bulup getirerek ‘Bununla evlenmek istiyorum’ dediğinde ‘Sen şey yapamazsın’ diyerek kendisine aldığı konuşuluyordu. Bir ara o gruptan ayrılan biri bunları yazdı” dedi. Tuksal, başka cemaatte böyle bir uygulama görmediğini de söyledi.