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Tuksal: Dindar bir yönetim istemiyorum

Tuksal: Bugün, bazılarını görüp ama bazılarını ve bazılarının taleplerini görmeyen bir tutum var

28 Ağustos 2012 14:15

İlahiyatçı yazar Dr. Hidayet Şefkatli Tuksal, hükümetin bazı uygulamalarına ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kimi açıklamalarına tepki gösterdi. Tuksal, yönetimi dindar olan bir Türkiye istemediğini söyledi.

Enver Aysever'in sunduğu, CNN Türk'te yayınlanan "Aykırı Sorular" adlı programa konuk olan Tuksal şöyle konuştu:

"Başbakan 'Dindar nesil yetiştireceğiz' dedi. Bu bence Başbakan'a yakışacak bir söz değil. Yani kimin dindarını yetireceksiniz, hangi kesimin dindarını yetiştireceksiniz. Devletin dinlere eşit mesafede durması lazım. Geçmiş dönemlerde laiklik adına diğer dinleri inkâr eden bir tutum vardı. Bu doğru değildi. Bugün, bazılarını görüp ama bazılarını ve bazılarının taleplerini görmeyen bir tutum var. Bu da yanlış. Ben yönetimi dindar olan bir Türkiye'yi arzu etmiyorum. Ben bütün dindarların, kendisini güvencede hissettiği kendisine saygı duyulduğu bir Türkiye istiyorum."

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