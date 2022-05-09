Tüketim yüksek alkollü içkiye kaydı

Pandemi ve yüksek zamlar alkollü içki sektöründe tüketimin hatlarını değiştiriyor. Geleneksel içkiler rakı ve şarapta şubat ayı verilerinde düşüş yaşanırken, votka ve birada ise hacim büyüyor.

Yeni yıl ile birlikte içkide devreye giren yüzde 47'lik ÖTV zammı etiketlere yansıtılan maliyet kaynaklı fiyat artışları içki tüketiminde segmentler arası kayışı hızlandırdı. 2022 yılının Şubat ayı verilerine bakıldığında tüketimin belirlediği piyasaya sürülen içki hacmindeki artışa karşılık, şarap ve rakıdan vazgeçen tüketicinin bira dışında viski, votka gibi yüksek alkollü distile içkilere kaydığı gözleniyor.

Şarap ve rakıda piyasaya arzın düştüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı 2022 Şubat ayı verilerine göre, piyasaya 53.9 milyon litre içki arz edilirken, bir önceki yılın şubat ayında 40.4 milyon litre olan biradaki arz bu yılın şubat ayında 44.6 milyon litreye çıktı. Bira dışında votka ve viskide de tüketim artışları söz konusu. 2021 Şubat ayında 1 milyon 132 bin litre olan viskideki veri bir yıl sonra 1 milyon 178 bine çıkarken, votkada ise 837 bin litrelik arz, 1 milyon 138 bine çıktı.

İlk 100'e giremedi

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre geleneksel içkiler olan rakı ve şarapta yılın iki ayındaki pandemi etkisi ve yeme içme sektöründeki daralma ile yine ÖTV artışlarının etkisi ile düşüş yaşandı. Rakıdaki bu oran Şubat 2022'de, 2021'in aynı dönemindeki oran olan 2 milyon litreden 1.6 milyon litreye düşerken, şarapta ise satışlar 4.2 milyon litreden 3.8 milyon litreye indi. Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan alkollü içki sektörü raporuna göre, bira üretiminin 2025 yılında 949 milyon litre seviyesinde olması beklenirken, rakı üretiminin ise 28 milyon litre, şarap üretiminin ise artışa geçerek 83 milyon litre civarında olması bekleniyor. Türkiye içki gruplarına göre kişi başı saf alkol tüketiminde 191 ülke içindeki kıyaslamasında birada 122, şarapta 102, distile alkollü içkilerde ise 117'nci sırada yer alıyor.

İthal birada fiyat 50 TL'yi aşıyor

İçki şirketleri tekel bayileri ve satış noktaları ile paylaştıkları yeni listeler ile 15 Mayıs itibarıyla fiyatlarda maliyet kaynaklı fiyat artışına gitti. Tekel bayileri ile paylaşılan yeni zamlı alkollü içki satış fiyatları listesinde ithal biraların perakende satış fiyatı 50 TL'yi aşabiliyor. Türkiye'de üretilen biraların şişe fiyatı ise 23 ile 25 TL arasında değişiyor. 15 Mayıs sonrası alkollü içkilere yüzde 15-40 arasında zam gelmesi bekleniyor.