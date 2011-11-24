-Tüketim harcamalarının dörtte 1'i İstanbul'dan ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2008-2009-2010 Hanehalkı Tüketim Harcamaları Bölgesel sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 23,9'u İstanbul'da oturan hanehalklarınca yapıldı. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin payı ise sadece yüzde 2 oldu. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde de hanehalkı harcama bütçesinin yaklaşık üçte 1'inin gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılması dikkati çekti. -Kuzeydoğu Anadolu'nun payı yüzde 2- Sonuçlara göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 23,9'u İstanbul'da oturan hanehalkları tarafından yapıldı. İstanbul'da hanehalkı tüketimi 100 kabul edildiğinde, bunun 33,4'ü konut ve kira, 17,9'u gıda ve alkolsüz içecekler, 13,2'si ulaştırmaya gitti. Düzey-1'deki bölgeler itibariyle yapılan sıralamaya göre İstanbul'u, yüzde 14,4 ile Ege, yüzde 11,7 ile Akdeniz Bölgesi izledi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin toplam içindeki payı sadece yüzde 2 oldu. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 30,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Bu bölgede, harcamalardaki en düşük payı yüzde 1,2 ile eğitim hizmetleri oluşturdu. Orta Anadolu Bölgesi yüzde 16,8 ile ulaştırma harcamalarına en yüksek payı ayırırken, Ortadoğu Anadolu Bölgesi yüzde 12,3 ile en düşük payı ayıran bölge oldu. Güney Doğu Anadolu Bölgesi eğlence ve kültür ile lokanta ve otel harcamalarına (yüzde 1,9), Kuzeydoğu Anadolu bölgesi haberleşmeye (yüzde 3,9), Batı Marmara ise eğitim hizmetlerine (yüzde 1,1) en düşük payı ayıran bölgeler oldu.