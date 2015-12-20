Tüketiciyi kandırmanın cezası en az 232 lira

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanan idari para cezaları, 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5,58 arttırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77. Maddesi'ne Göre 2016 yılında uygulanacak. Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanan idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 5,58 yükseltildi. Bu orana göre, 232 lira ile 116 milyon 254 bin 138 lira arasında değişen cezalar, malın iadesinin kabul edilmemesi, sözleşme nüshasının tüketiciye verilmemesi ve tüketici kredilerine ilişkin bankalara kesilen cezalar gibi konuları kapsıyor.

Öte yandan Bakanlığın, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.