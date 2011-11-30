-Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna dizayn İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu bugünün şartlarına uygun, bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve tüketiciye arz edilen ürünler ve bu ürünlerin tanıtımıyla ilgili sürdürülen reklamların yanıltıcı, içeriğini başkalaştırıcı sonuçları da ortadan kaldıracak şekilde yeniden dizayn ediyoruz. Bunu da inşallah aralık sonunda tamamlayıp ocak ayında TBMM'ye sevk edeceğiz'' dedi. Yazıcı, 2. Reklam Sempozyumu'ndaki açılış konuşmasının ardından, basın mensuplarının reklam sektöründe yeni düzenlemeler ve kurulan ihtisas komisyonunun içeriğine ilişkin sorularını yanıtlarken, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nu son derece önemsediklerini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın her biriminin önemli olduğunu, ancak tüketicinin korunmasını, piyasa gözetimini çok daha fazla önemsediklerini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti: ''Çünkü ülkede herbirimiz tüccarız, kamu görevlisiyiz, serbest meslek icra ediyoruz ama 74 milyon insan aynı zamanda tüketici. Bunların hukukunun korunması son derece önem taşıyor. Bu anlamda da 4077 sayılı kanunun bugünün şartlarına uygun, bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve gerçekten üretilmiş ve tüketiciye arz edilen ürünleri ve bu ürünlerin tanıtımıyla ilgili sürdürülen reklamların yanıltıcı, içeriğini başkalaştırıcı sonuçları da ortadan kaldıracak şekilde bu kanunu yeniden dizayn ediyoruz. 'Özel komisyon' dediğimiz bu kanunun yeni yazımıyla alakalı bir komisyon. Bunu da inşallah aralık sonunda tamamlayıp ocak ayında TBMM'ye sevk edeceğiz.'' E-gümrük uygulamasıyla ilgili olarak da Yazıcı, Türkiye'de e-devlet uygulamasında en yoğun şekilde e-devlete geçişi sağlayan kamu kuruluşlarının başında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın geldiğini, şu anda gümrüklerdeki bütün işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştiğini anlattı. 2012'de gümrüklerdeki personel istihdamına ilişkin başka bir soruya karşılık ise Yazıcı, ''Bu sene sonuna kadar yaklaşık 800 kişi daha alacağız. 2012 içinde sanırım 1.500-2.000 dolayında eleman alacağız'' dedi.