-TÜKETİCİNİN GÜVENİ ARTTI ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında 2010 yılı Aralık ayına göre yüzde 0,33 artarak, 91,29'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin harcama davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi'' 2011 yılı Ocak ayı sonuçları açıklandı. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor. ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi''nin 2011 Ocak ayı sonuçlarına göre, 2010 Aralık ayında 90,99 olan tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,33 artarak 91,29 oldu. Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, Aralık ayında 83,59 olan mevcut dönemin 6 ay öncesine göre satın alma gücü 84,03'e, 88,83 olan gelecek 6 aylık dönemin satın alma gücü 89,18'e yükselirken, 89,90 olan mevcut dönemin geçen 3 aylık döneme göre genel ekonomik durum 87,81'e, 91,68 olan gelecek 3 aylık dönemde genel ekonomik durum 90,87'ye geriledi. 2010 Aralık'ta 89,67 olan gelecek 6 aylık dönemde iş bulma olanakları ise 92,14'e yükseldi.