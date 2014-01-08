Tüketicinin GSM operatörlerine ödenen sabit ücret zaferi

Bir tüketici, abonesi olduğu GSM operatörünün sabit ücreti yüzde 300 oranında artırmasının iptali ve alınan ücretin iadesi amacıyla tüketici mahkemesine başvurdu. Mahkeme, GSM operatörünün fazladan aldığı sabit ücreti ödemesine karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul 3. Tüketici Mahkemesinin, "davalının sebepsiz zenginleşmiş" olduğu gerekçesiyle 2 ay fazladan alınan 12 liranın iadesine yönelik kararı Yargıtay tarafından da onandı. Karara göre tüketiciler, söz konusu GSM operatörüne ödediği fazladan sabit ücretleri alabilecek

Bazı tüketici örgütlerinde görevler alan Mehmet İmrek, 2010 yılının nisan ayından itibaren, abonesi olduğu GSM operatörünün kullandığı pakette sabit ücrette 6 ay içinde yüzde 300'e varan zam yaptığını belirterek 2,5 lira olan sabit ücretin 9,90 liraya çıktığını söyledi.

Artışın kademeli yapıldığını, önce 2,90, sonra 3,90 ve son olarak 9,90 liraya çıkarıldığını dile getiren İmrek, "Firma, aboneleriyle bir sözleşme imzalar. Şirket, bu sözleşmede kendi lehine değişiklik yapamaz. Tek taraflı değişiklik, tüketiciyi mağdur edemez. Firmanın bunu tüketiciye anlatması ve onay alması gerekir" dedi.

Bunlar yapılmadığı gibi 6 ay içindeki zammın, firmaya haksız kazanç sağladığını savunan İmrek, şöyle konuştu:

"Sabit ücreti aylık 9,90 lira olarak iki ay ödedim ve konuyu İstanbul 3. Tüketici Mahkemesine götürdüm. Mahkeme, davacı olarak benim ve davalının ilgili belgelerine göre yaptığı incelemenin sonucunda, aylık ücreti 3,90 lira olarak esas alarak geri kalanın iadesine karar verdi. Yani iki aylık 12 liranın iadesine hükmedildi ve konu Yargıtaya gitti. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi de alınan fazla paranın tüketiciye iadesi kararını onadı ve faiziyle ödenmesine karar verdi."