Tüketicilerin yarısından fazlası, akıllı telefon için bin ila 2 bin lira arası bütçe ayırıyor

Tüketicilerin teknolojik ürünleriyle ilgili alışkanlıklarını incelendi. Araştırmaya göre 10 tüketiciden 9’u teknolojik ürünleri sıfır almayı tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 65'i dizüstü-masaüstü bilgisayar, yüzde 55'i tablet ve yüzde 26'sı akıllı saat kullanıyor. Öte yandan tüketicilerin yüzde 55'i akıllı telefon için bin ila 2 bin lira arası bütçe ayırıyor.

Online anketler düzenleyen bir şirket tüketicilerin teknolojik ürünlere yönelik tercihlerine dair araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre 10 tüketiciden 7’si ürününü alacağı markaya karar verirken sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat ediyor. Anket katılımcılarının yüzde 92 gibi büyük bir çoğunluğu da teknolojik ürünlerin sıfırını alıyor.

Araştırmaya katılanların Havucum.com’a verdiği cevaplara göre telefon alırken kriterler şöyle belirleniyor:

-Yüzde 55'i akıllı telefon için bin ila 2 bin TL, yüzde 35'i ise 4 bin TL, yüzde 10'u da 6 bin TL üzeri bir bütçe ayırıyor.

-Yüzde 48 telefonun performansına, yüzde 45'i kamerasına ve yüzde 26'sı da son model olmasına dikkat ediyor.

-Yüzde 50’lik kısım 3 ila 5 yıl aralığında telefonunu yeniliyor. Yüzde 16 da telefonları bozulduğu zaman değiştirmeyi tercih ediyor.

Ankete göre kullanıcıların yüzde 65'i dizüstü-masaüstü bilgisayar, yüzde 55'i tablet ve yüzde 26'sı akıllı saat kullanıyor. Katılımcıların yüzde 92'si bu ürünleri sıfır almayı tercih ettiğini ekliyor. (ANKA)