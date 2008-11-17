Tüketicilerin ekonomiye güveni azaldı

Tüketici Güven Endeksi geçen Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 8,03 azalarak 74,24'e indi.



Güven endeksindeki düşüş, tüketicilerin "mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ve mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna dair değerlendirmelerinin kötüleşmesinden" kaynaklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, "Tüketici Eğilim Anketi"nin 2008 Ekim ayı sonuçları açıklandı.



Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında ise mevcut dönemde satın alma gücü endeksi, Eylül ayına göre azalarak 76,17'den 71,96'ya, gelecek dönem satın alma gücü endeksi de 78,62'den 74,39'a geriledi.



Gelecek dönem genel ekonomik durum da 75,55'den 67,77'ye, gelecek dönem iş bulma olanakları endeksi ise 76,39'dan 71,49'a, mevcut dönemin, dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi ise 96,87'den 85,59'a indi.



Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.



