-TÜKETİCİLERE ÜÇÜNCÜ BOYUT GELİYOR STOCKHOLM (A.A) - 28.07.2010 - Avatar filmiyle tüm dünyanın dikkatini çeken üç boyutlu (3D) film teknolojisi Hollywood stüdyolarının tekelinden çıkarak çok yakında sıradan tüketicilere ulaşacak. İnsanların alıp evinde, tatilde kullanabileceği ilk 3D tüketici kamerası Japon elektronik şirketi Panasonic tarafından Eylül ayında piyasaya sürülecek. İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği dijital görüntüleme seminerinde, dünyanın ilk üç boyutlu tüketici video kamerası SDT750'yi basına tanıtan Panasonic Avrupa Genel Müdürü Lauren Abadie, tüketicilere yeni bir boyut getirmekten gurur duyduklarını söyledi. Abadie, SDT750'nin halen piyasada bulunan iki boyutlu 700 serisi yüksek tanımlı (HD) video kameraların üzerinde bir model olduğunu, hem mevcut modeller gibi iki boyutlu yüksek tanımlı görüntü çekebildiğini hem de önüne yerleştirilen çift gözlü 3D çevrim lensi ile üç boyutlu görüntü çekimi imkanı sağladığını söyledi. Panasonic Türkiye Optik Ürünler Grup Müdürü Evren Köksal da kameranın Eylül ayında Türkiye'de tanıtılacağını ve Eylül ayı sonu satışa sunulmasını beklediklerini bildirdi. Lauren Abedie, üç boyutlu kameranın Avrupa'da satış fiyatının 1500 Avro dolayında olmasını beklediklerini belirtirken, Evren Köksal, Türkiye satış fiyatının 4000 TL civarında olacağını tahmin ettiğini söyledi. Türkiye'deki mağazalarda 3D özellikli televizyonlara halkın büyük ilgi gösterdiğini ve 3D gözlük takarak bu deneyimi yaşamak istediğini kaydeden Köksal, şimdi halkın bu televizyonlarda izleyebileceği içeriği kendisinin üretme şansına kavuşacağını kaydetti.