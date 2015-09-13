Tüketiciler Birliği: Eşinize kızgınken alışverişe çıkmayın

Tüketiciler Birliği (TÜKOBİR), vatandaşları kanuni hakları konusunda bilgilendirmek ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmak amacıyla 10 bin broşür hazırlattı.

Esprili bir üslupla hazırlanan broşürlerde, "Demek ki ne yapacak mışız?" sorusu altında "Bayan tüketiciler, eşimize kızgınken alışverişe çıkmayacakmışız. Bay tüketiciler, eşimizi kızdırmayacakmışız", "Liste ile alışverişe çıkmak kılıbıklık değildir. Listemizi yapıp öyle alışverişe gidecekmişiz", "Maaşımızı aldığımız ilk gün ya da kredi kartımızın hesap kesim tarihinin ilk günü alışverişe çıkmayacakmışız" gibi uyarılarda bulunuluyor. Kampanya ile ilgili bilgi veren TÜKOBİR Genel Başkanı Mahmut Şahin en çok başkalarına özenti ve aile kavgası sonrasında yapılan alışverişin zararlarına işaret etti. “Öfkemizi alışveriş yaparak, eşimizin parasını harcayarak çıkartıyoruz” dedi. Sloganlardan birinin “Bayan tüketiciler eşimize kızgınken alışverişe çıkmayacakmışız” olduğunu belirten Şahin, “Arkasından şöyle bir hatırlatmada da bulunduk, 'Bay tüketiciler eşinizi kızdırmayın.' Kızdırdığınızda sonuç sizin zararınıza oluyor. Eş gidiyor intikam amacıyla gereksiz alışveriş yapıyor. Bunu intikama dönüştürmeden, aradaki aile bağını da güçlendirerek bir çözüm önerdik” diye konuştu.

'Listeyle alışveriş kılıbıklık değildir'

Şahin, alışveriş merkezlerinin insanlara hiç ihtiyacı olmayan şeyleri satmak için hazırlanmış tuzaklarla dolu olduğuna dikkati çekerek, insanların akşam eve geldiklerinde çantalarındaki ürünleri neden aldıkları konusunda kendilerini sorguladıklarını anlattı.

Reklamlarda "Daha çok harcayın, daha çok kazanın" gibi mantıksız sloganlarla karşılaştıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu: "İnsan harcayınca nasıl kazanır? Yüz liralık mal satıyor, 2 liralık hediye veriyor, ‘Sana 2 lira kazandırdım' diyor. Hayır. Bana 98 lira kaybettirdin aslında. Mesela, ‘Liste ile alışverişe çıkmak kılıbıklık değildir.' Aksine bilinçli bir tüketici olmaktır.”