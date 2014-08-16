Tüketiciler artık abonelik sözleşmelerini cezasız feshedebilecek

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı’na göre tüketiciler artık elektrik, internet ve telefon gibi abonelik sözleşmelerini cezasız feshetme hakkına sahip olacak. Ayrıca tüketiciden açma-kapama ve kesme-bağlama ücreti gibi bedeller alınamayacak.

Hürriyet’teki habere göre, aboneliklerin bildirim tarihinde sonlandırılmaması halinde aradan geçen sürede verilen hizmet için tüketiciden bedel talep edilemeyecek. Tüketiciden açma-kapama ve kesme-bağlama ücreti gibi bedeller alınamayacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmelik taslağına göre tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahip olacak. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilecek. Ancak, tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketiciye her durumda sözleşmeyi feshetme hakkı tanınacak. Abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirlenemeyecek.

Bedel talep edilemeyecek

Satıcılar fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 24 saat içinde tüketiciye bildirmekle yükümlü olacak. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde yerine getirmek zorunda olacak. Süreli yayınlarda aboneliğe son verme isteğinin yerine getirilme süresi, günlük süreli yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda ise üç ay olacak. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

Depozitoya koşulsuz İade

Satıcı veya sağlayıcı, varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlü olacak. Tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcılar yalnızca taahhüt kapsamında yapılan indirimleri, taahhüt kapsamında ilave bir mal veya hizmet verilmesi durumunda ise söz konusu malın bedelinin ödenmeyen kısmına ilişkin taksit tutarlarını tüketiciden talep edebilecek. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak.