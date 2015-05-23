Tüketici kredilerine yeni düzen; zorunlu sigorta kalıyor, krediden vazgeçme ve faiz indirimi geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan tüketici kredileriyle ilgili yeni Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle tüketicinin yanında olunup, tüketiciler için yeni bir dönem başladı.

Vatan'ın haberine göre, 6 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmelik tüketicinin hayatında şunları değiştirecek:

- Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek.

- Tüketicinin yazılı olarak veya açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacak.

- Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan krediyle ilgili işlem yapılması halinde tüketiciden herhangi bir ücret veya masraf talep edilmeyecek.

- Tüketicinin vadesi gelmemiş taksitlerini ödemesi ve kredi kartı borcunu erken ödemesi durumunda gerekli indirimler yapılacak.

Faizden indirim yapılacak

- Kredi faizinin tüketiciden peşin olarak alındığı kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması durumunda faiz oranı üzerinden gerekli indirimler yapılacak.

- Kredinin tamamının erken ödenmesi halinde vadesi gelen taksitle birlikte geriye kalan taksitlerdeki anapara borcu, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilecek.

- Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmedeki faiz oranının yüzde 30’undan fazlası tahsil edilemeyecek.

- Sözleşmelerdeki faiz oranı sabit tutulacak ve belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.

- Tüketicinin temerrüde düşmesi halinde kredi verenin borcun tamamını talep etme hakkı, tüketicinin peşpeşe en az 2 taksidi ödememesi halinde kullanılabilecek.