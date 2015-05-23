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Ekonomi

Tüketici kredilerine yeni düzen; zorunlu sigorta kalıyor, krediden vazgeçme ve faiz indirimi geliyor

Kredi çeken tüketici 14 gün içinde vazgeçebilecek

23 Mayıs 2015 19:53

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan tüketici kredileriyle ilgili yeni Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle tüketicinin yanında olunup, tüketiciler için yeni bir dönem başladı.

Vatan'ın haberine göre, 6 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmelik tüketicinin hayatında şunları değiştirecek:

- Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek.

- Tüketicinin yazılı olarak veya açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacak.

- Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan krediyle ilgili işlem yapılması halinde tüketiciden herhangi bir ücret veya masraf talep edilmeyecek.

- Tüketicinin vadesi gelmemiş taksitlerini ödemesi ve kredi kartı borcunu erken ödemesi durumunda gerekli indirimler yapılacak.

 

Faizden indirim yapılacak

 

- Kredi faizinin tüketiciden peşin olarak alındığı kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması durumunda faiz oranı üzerinden gerekli indirimler yapılacak.

- Kredinin tamamının erken ödenmesi halinde vadesi gelen taksitle birlikte geriye kalan taksitlerdeki anapara borcu, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilecek.

- Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmedeki faiz oranının yüzde 30’undan fazlası tahsil edilemeyecek.

- Sözleşmelerdeki faiz oranı sabit tutulacak ve belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.

- Tüketicinin temerrüde düşmesi halinde kredi verenin borcun tamamını talep etme hakkı, tüketicinin peşpeşe en az 2 taksidi ödememesi halinde kullanılabilecek.

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