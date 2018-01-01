Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi

ANKARA, (DHA) - Gümrük ve Ticaret Bakalığının, tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlara ilişkin gerçekleştirdiği ve başvuru limitlerinin 6 bin liraya yükseltildiği kanun değişikliği 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girdi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da düzenlenen tüketici hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim programında kanun değişikliğini açıklamıştı.

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden birinin tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğundan bahseden Çiftci, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz tüketicilerinin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları hususlarına büyük önem veriyoruz. Yapılan çalışmaları da bu anlayışla yürütüyoruz. Çalışmalarda ayrıca değişen tüketici ihtiyaçlarını dünya uygulamaları ile birlikte dikkate alıyoruz demişti.