Tüketici güveni Eylül'de yüzde 3.4 düşüşle 70'in altına indi

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesiyle hazırlanan tüketici güven endeksi Eylül ayında yüzde 3.4 düşüşle 68.7 değerine indi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Ağustos ayında 71.1 düzeyindeydi.

Tüketicilerin tasarruf etme olasılığı endeksi yüzde 10 gibi büyük oranda azaldı. Ağustos ayında 22.4 olan endeks, Eylül ayında 20.2 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etmeyi düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.5 azalarak Eylül ayında 89.6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 97.9 düzeyindeyken, Eylül ayında yüzde 3.3 azalarak 94.7 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.7 azalarak Eylül ayında 70.5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. (Grafik)