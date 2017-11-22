Tüketici güveni dört aydır kesintisiz düşüyor

İstanbul, 22 Kasım (DHA) - Tüketici güveninde Ağustos ayında başlayan düşüş kesintisiz sürüyor. Kasım ayında, hanenin maddi durum beklentisi ve genel ekonomik durum beklentisindeki düşüşlerin yanında, \"tasarruf etme ihtimali\"nde yüzde 14.4\'lük büyük düşüş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.2 azalarak, Ekim ayındaki 67.3 düzeyinden, Kasım ayında 65.2\'e geriledi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile, tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.8 azalarak Kasım ayında 84.6\'ya geriledi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayındaki 90.4\'ten Kasım ayında yüzde 3.7 azalarak 87.1 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi

İşsiz sayısı beklentisi endeksi Ekim ayında 70.88 iken, Kasım ayında yüzde 0.1 artarak 70.95\'e çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 18\'e düştü

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 14.4 azaldı. Ekim ayında 21 olan endeks, Kasım ayında 18 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı. (Grafik)