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Ekonomi

Tüketici güven endeksi yüzde 2.59 azaldı

Tüketici Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.59 oranında azalarak 78.38 değerine düştü.

16 Aralık 2009 02:00

T24 - Tüketici Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.59 oranında azalarak 78.38 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi''nin 2009 Kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, Ekim ayında 80.46 olan tüketici güven endeksi, Kasım'da yüzde 2.59 oranında azalarak 78.38 oldu.

Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, mevcut dönemde satın alma gücü endeksi Ekim ayına göre 74.02'den 72.56'ya, gelecek dönem satın alma gücü endeksi 77.66'dan 76.32'ye, gelecek dönem genel ekonomik durum 76.23'den 73.48'e geriledi.

Gelecek dönem iş bulma olanakları endeksi 72.61'den 72.33'e, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi de 101.77'den 97.21'e indi.

Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'dan küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

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