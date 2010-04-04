Tüketici güven endeksi Mart'ta arttı

T24 - GFK Türkiye'nin araştırmasına göre Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında 0,5 puan artarak 78,7 puan oldu.



Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen ''İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı''nın ''Tüketici Araştırması''nı Avrupa Komisyonu adına yürüten GFK Türkiye, Mart ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıkladı.



Buna göre, Şubat ayında 2 puanlık düşüşle 78,2'ye gerileyen gösteren Tüketici Güven Endeksi Mart ayında 0,5 puan artarak 78,7 oldu.



Tüketiciler, Mart ayında, Ergenekon Davasını son bir ay içerisinde Türkiye'nin gündemindeki en önemli olay veya konu olarak değerlendirdi.



Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Mart ayında, gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 4,9 puan (yüzde 5,2) artarak 100 olarak olarak kaydedildi. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 2,9 puan (yüzde 2,8) azalarak 105,1'den 102,2'ye geriledi.



İşsizlik oranına yönelik beklenti de 1,3 puan (yüzde 1,9) düşerek 65,8 olarak kaydedildi.



Tasarruf eğilimi ise 1,1 puan (yüzde 2,4) artarak 46,6 olarak izlendi.









