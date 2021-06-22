Tüketici güven endeksi Haziran'da yüzde 5.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan, 2021 Haziran ayı tüketici güven endeksi açıklandı.

Buna göre tüketici güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 5,8 arttı. Bu artış sonucu, Mayıs ayında yüzde 77,3 olan endeks, Haziran ayında 81,7'ye yükseldi.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs ayında 61,5 olurken, Haziran ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 61,0'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 76,6 olurken, Haziran ayında yüzde 8,3 oranında artarak 82,9 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 78,8 olurken, Haziran ayında yüzde 9,2 oranında artarak 86,0 olarak kaydedildi.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mayıs ayında 92,2 olurken, Haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 96,9'a çıktı.