Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.49 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.98

İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Tüketici fiyatları Kasım ayında aylık bazda yüzde 1.49 artarken, yıllık enflasyon yüzde 12.98 arttı. Üretici fiyatları da Kasım ayında yüzde 2.02 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk 11 ayında yüzde 11.16, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10.87 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyatları da ilk 11 ay da yüzde 13.91 artarken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 17.30’a ulaştı. Üretici fiyatlarında 12 aylık ortalamalara göre artış ise, yüzde 15.38 olarak gerçekleşti.