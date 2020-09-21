Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikâyetçi oldu

Tüketici hakem heyetlerine bu yıl ağustos sonu itibarıyla 375 bin 739 başvuru yapılırken, bunlar arasında liste başında cep telefonu, ayakkabı, kredi kartı üyelik ücreti, internet aboneliği ve kredi tahsis ücreti konuları sıralandı.

Geçen yılın 8 aylık döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine 83 bin 598 elektronik başvuru ulaşmışken, bu yılın aynı döneminde buradan yapılan başvuru sayısı 188 bin 215'i buldu. Böylece, bu yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulardan yarısı e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmiş oldu.

Ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, tüketiciler tarafından 33 bin 427 ile en çok cep telefonu ilişkin konularda başvuru yapıldı. Bunu sırasıyla 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis ücreti ve 12 bin 453 ile de GSM aboneliği konularına ilişkin uyuşmazlık başvuruları izledi.