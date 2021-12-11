Tüketici Birliği Federasyonu: Asgari ücret en az 4 bin 500 TL olmalı

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), ekonomideki tüm dengeleri dikkate alarak yapılan değerlendirmelere göre; tespit edilecek asgari ücretin en az net 4 bin 500 TL olması gerektiği belirtildi.

TBF, taraflar arası görüşmelerin halen devam ettiği asgari ücret tespit sürecine ilişkin değerlendirme yaptı. TBF Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Asgari ücretin tespitinde, öncelikle açlık sınırı dikkate alınmalıdır" dedi.

Bianet'in aktardığına göre; "Kamu-işveren ve işçi temsilcilerinin yer aldığı görüşme sürecinde, tüketici örgütleri temsilcilerine yer verilmemiş olmasının, büyük bir eksiklik" olduğunu belirten Deniz, şöyle devam etti:

"Yaşamın her alanında var olan tüketiciye ilişkin en doğru ve gerçekçi gözlem ve değerlendirmeler, tüketici örgütleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle tüketici örgütlerinin temsilcilerinin asgari ücretin tespiti, kamu çalışanlarının ücretlerinin tespiti ve benzeri süreçlerde yer alması, belirlenecek rakamların gerçekçi olmasına önemli katkı sağlayacaktır.

"Açlık sınırı dikkate alınmalı"

"Tüketici Birliği Federasyonu, asgari ücret, kamu çalışanlarının ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüketici örgütü temsilcilerinin masada olmasını talep etmektedir. Halen sürdürülen asgari ücretin tespitine ilişkin süreçte, 2022 yılına ilişkin asgari ücretin belirlenmesinde ekonomideki dengeler, işveren yükü ve benzeri parametrelerin yanında, mutlaka açlık sınırı dikkate alınmalıdır.

"Ekonomik kriz derinleşiyor"

"TÜRK-İŞ tarafından düzenli olarak yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının 2021/Kasım verisine göre, bekâr bir kişinin açlık sınırı 3 bin 902,57 TL. olmuştur. Bu veri, son dönemde ekonomide yaşanan derin kriz öncesine ilişkin olup, bir sonraki verinin bu rakamın üzerinde olacağı kuşkusuzdur.

"Tüketici Birliği Federasyonu tarafından, ekonomideki tüm dengeleri de dikkate alarak yapılan değerlendirmelere göre; tespit edilecek asgari ücret en az, net 4 bin 500 TL. olmalıdır."