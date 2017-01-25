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Ekonomi

TÜİK'ten enflasyon sepetinde değişiklik!

Yapılan açıklamaya göre, mevsimsel ürünler için ağırlık sistemi değiştirildi

25 Ocak 2017 13:50

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetiyle ilgili yapılan değişiklikleri açıkladı. Buna göre, TÜFE hesaplamasında gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı 23,68'den 21,77'ye düşürüldü.

Alkol ve tütün ürünlerinin ağırlığı yüzde 5.87 olarak belirlenirken, giyim ve ayakkabının ağırlığı yüzde 7.33, ulaşımın ağırlığı yüzde 16.31, restoran ve otel harcamalarının ağırlığı yüzde 8.05 olarak belirlendi.

Gıdanın ÜFE sepetindeki ağırlığı yüzde 20.42'den yüzde 18.28'e düşürüldü.

Tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu değişken ağırlık yöntemi yerine, Avrupa Birliği tarafından önerilen, her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılmaya başlanacak.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2003=100 Temel yıllı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2005 yılından itibaren uluslararası norm ve standartlara uygun, zincirleme endeks olarak yayımlanmaktadır. Tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında 
kullanılacak endeks sepeti ve ağırlıklar, zincirleme endeks yapısı gereği her yıl güncellenmekte ve Kurum web sayfasında verilmektedir.

"Türkiye İstatistik Kurumu TÜFE ağırlıklarının hesaplanmasında ve enflasyon sepetinin oluşturulmasında temel veri kaynağı olarak Hanehalkı Bütçe Anketini kullanmaktadır. Bu ankette hanehalklarına hangi mal ve hizmetleri, ne kadar harcama yaparak satın aldıkları sorulmaktadır.

"Tüketici fiyat endeksi ağırlık sistemi oluşturulurken hanehalkları tarafından yapılan nihai parasal harcamalar dikkate alınmakta, toplam hanehalkı nihai parasal tüketim harcamaları içinde 1/1000'den fazla ağırlık alan mal ve hizmetler TÜFE sepetine dahil edilmektedir. Bu anketin yanı sıra çıkış yapan ziyaretçiler anketi, kurumsal nüfus bireysel tüketim harcaması anketi de ağırlık hesaplamalarında kullanılmaktadır."

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