TÜİK verilerini erken duyuran Reuters'a inceleme

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerinin Reuters haber ajansınca 17 dakika önce kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili olarak inceleme başlattıklarını açıkladı.



Enflasyonda 17 dakikalık erken veri inceleme konusu oldu.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerinin Reuters haber ajansınca 3 Aralık'ta 17 dakika önce kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili olarak inceleme başlattıklarını, incelemenin tamamlanmasının ardından gereğini kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Yılmaz, kendisine ilk gelen bilgilere göre TÜİK'in verilerine erişilmemesi gereken bir yöntemle erişildiğini belirtti.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, TÜİK'in güvenlik sistemine ilişkin olarak, ''Tabii ki bir şifreleme var, bir güvenlik sistemi var ama anlaşılan güvenlik sisteminde bir kaçak var. Her işte bir hayır vardır. Bu vesileyle daha güvenlikli bir sistem oluşturma yönünde de çalışmalar yürütüyoruz'' dedi.

TÜİK Başkanı Birol Aydemir, enflasyon verisinin 17 dakika önce kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak, ''Enflasyon verilerini biz erken açıklamadık. Reuters kendisi bir program kullanarak bizim yayınlamadığımız veriyi alıp kullandı'' açıklamasını yapmıştı.