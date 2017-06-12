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Ekonomi
Deutsche Welle

TÜİK: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüme kaydettiğini açıkladı.

12 Haziran 2017 15:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) pazartesi günü 2017 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininin 2017 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %14,3 artarak 641 milyar 584 milyon TL olduğu açıklandı.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,2, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 5,3, inşaat sektörünün ise yüzde 3,7 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,2 yükseldi.

Hanehalkı tüketim harcaması arttı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %5,1 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,4 oranından artış gösterdi.

Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5, yılın tamamında ise yüzde 2,9 büyümüştü. Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme oranı ise yüzde 3,5 olmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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