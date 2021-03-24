TÜİK: Tüketici güveni mart ayında yüzde 2,5 arttı

Tüketici Güven Endeksi, mart ayında aylık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti ve 86,7 puan seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında arttı Şubat ayında 84,5 olan endeks, Mart ayında 86,7 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 67,3'e yükseldi

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66,3 iken, Mart ayında yüzde 1,4 oranında artarak 67,3 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 84,5 iken, Mart ayında yüzde 4,0 oranında artarak 87,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,5 arttı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 91,7 iken, Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 94,1 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında yüzde 2,0 oranında artarak 97,4 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında %2,0 oranında artarak 97,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2021

