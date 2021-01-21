TÜİK: Tüketici güven endeksi 83,3'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4 artarak 83.3 değerine yükseldi.

TÜİK, Ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4 arttı. Aralık'ta 80.1 olan endeks, Ocak'ta 83.3'e çıktı.